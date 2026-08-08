تصعيد متواصل.. اعتداءات المستوطنين تطال مناطق عدة في الضفة

واصل المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وسط اقتحامات ومهاجمة منازل واعتداءات على المواطنين، إلى جانب اقتلاع أشجار وتجريف أراضٍ وإطلاق المواشي فيها.

وفي بيت لحم، هاجم مستوطنون فجر اليوم منزلًا في قرية خلايل اللوز جنوب المدينة، واعتدوا على مزارع ما أدى إلى إصابته بكسور في يده، فيما أصيب عدد من المسعفين عقب اعتداء المستوطنين على مركبات الإسعاف في منطقة واد أبو نجيم جنوب شرق المحافظة.

وفي رام الله، وسّع مستوطنون بؤرة استيطانية في منطقة "غرابة" شمال غرب سنجل، وحاصروا منزلًا في بلدة الطيبة ورشقوه بالحجارة، كما اقتحموا منزل المواطن نايف الكعابنة شرق القرية.

وكما نصب المستوطنون خيمة استيطانية جديدة على أراضي الفلسطينيين غرب قرية المغير، وأطلقوا مواشيهم في الأراضي الزراعية بين سنجل والمزرعة الشرقية، ونفذوا أعمالًا في المنطقة، إلى جانب اقتحام منطقة واد الزيتون جنوب أم صفا ورعي الأبقار فيها.

وفي الخليل، اقتحم المستوطنون خربة الخرابة شرق بلدة السموع وأطلقوا مواشيهم بين مساكن الأهالي، كما اقتحموا أراضي المزارعين في منطقة رجوم علي بمسافر يطا، ورعوا مواشيهم في منطقة حمروش شرق سعير.

واقتحم المستوطنون قرية طوبا وخربة الطوبا في مسافر يطا، جنوب الخليل، عقب يومين من إحراق مساكن الفلسطينيين فيها، كما اقتحموا منازل المواطنين، واعترضوا شاحنة مياه يقودها رئيس مجلس قروي التوانة أثناء محاولته إيصال المياه إلى مسكن فلسطيني في منطقة خلة الحمص جنوب يطا.

وفي نابلس، اقتلع مستوطنون عشرات أشتال الزيتون ودمروا خزانات مياه في أراضٍ زراعية ببلدة دير شرف غرب المدينة، فيما تضررت مركبة فلسطينية جراء هجوم للمستوطنين على المنطقة الشرقية من بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وكما اعتدى المستوطنون على فلسطيني واحتجزوه في بيت فوريك، وأطلقوا النار تجاه شبان حاولوا مساعدته.

وفي الأغوار الشمالية، هاجم مستوطنون مساكن المواطنين في خربة الحمة، وهددوا الأهالي بالترحيل، فيما أطلقوا أبقارهم في أراضي المواطنين.

وفي القدس، نفذ مستوطنون أعمال حفر في أراضي المزارعين ببلدة بيت إكسا شمال غرب المدينة، فيما اقتحم آخرون أراضي الأهالي في جبال بلدة عقابا قرب طوباس.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية، والتي تستهدف المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية، وسط دعوات فلسطينية ودولية لوقف اعتداءات المستوطنين ومحاسبة مرتكبيها.

المصدر / فلسطين أون لاين