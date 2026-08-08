استنفار في الصين.. إعصار "دولفين" يضرب أوكيناوا في طريقه للصين

ضرب الإعصار "دولفين" إقليم أوكيناوا جنوبي اليابان، السبت، متسببًا بإصابة خمسة أشخاص وانقطاع الكهرباء عن نحو 14 ألف مبنى، فيما رفعت الصين حالة التأهب استعدادًا لوصول العاصفة إلى سواحلها الشرقية خلال الساعات المقبلة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن مركز الإعصار كان على بعد نحو 160 كيلومترًا شمال غربي جزيرة كومي في أوكيناوا، عند الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش، وكان يتحرك شمال غربي بسرعة نحو 15 كيلومترًا في الساعة.

وأفادت حكومة أوكيناوا بأن خمسة مسنين أصيبوا بجروح غير خطيرة، بينهم ثلاثة سقطوا نتيجة شدة الرياح. كما ألغت شركتا الطيران اليابانيتان "أول نيبون إيرويز" والخطوط الجوية اليابانية رحلاتهما إلى المنطقة.

وبلغت سرعة الرياح المستمرة المصاحبة للإعصار نحو 162 كيلومترًا في الساعة، فيما وصلت سرعة هبات الرياح إلى 216 كيلومترًا في الساعة، وسط توقعات بأن تكون أوكيناوا وجزيرة أمامي في إقليم كاجوشيما من أكثر المناطق تضررًا في اليابان.

الصين ترفع حالة التأهب

وفي الصين، حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من وصول الإعصار إلى اليابسة على الساحل الشرقي والجنوبي للبلاد بين أواخر يوم الأحد وصباح الاثنين، مع ترجيح أن تكون منطقة الوصول بين مدينة تشوشان في إقليم تشجيانغ ومدينة فودينغ في إقليم فوجيان.

ومن المتوقع أن تتراوح سرعة الرياح قرب مركز الإعصار بين 38 و45 مترًا في الثانية، فيما يُرجح أن تستمر تأثيرات الأمطار الغزيرة والرياح القوية في شرق الصين حتى 12 أغسطس/آب، لتشمل أجزاء من شنغهاي والأقاليم المجاورة.

ورفعت مقاطعة تشجيانغ مستوى التحذير من الإعصار على سواحلها إلى أعلى درجة، كما أوقفت عمليات الموانئ وعلقت 162 مسارًا لعبارات نقل الركاب تحسبًا لتفاقم الأحوال الجوية.

تايوان تلغي عشرات الرحلات

وفي تايوان، أعلنت السلطات إلغاء 63 رحلة جوية دولية بسبب الإعصار، مع توقعات بهطول أمطار غزيرة على المناطق الشمالية من الجزيرة مطلع الأسبوع المقبل.

ورغم ذلك، لم تصدر السلطات التايوانية حتى اليوم السبت أوامر إجلاء، في وقت أصدرت فيه الصين تعليمات للسفن العابرة لمضيق تايوان بضرورة الالتزام بتوجيهات مراقبة حركة الملاحة بسبب الإعصار.

ووصفت تايبيه الخطوة الصينية بأنها "سخيفة"، مؤكدة أن بكين لا تملك الحق في تقييد الوصول إلى المياه الدولية، في ظل استمرار الخلاف السياسي بين الجانبين بشأن السيادة على تايوان ومضيقها الاستراتيجي.

المصدر / فلسطين أون لاين