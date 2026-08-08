أسعار العملات والذهب مقابل الشيكل في السوق المحلية

استقرت أسعار العملات الرئيسية مقابل الشيكل، السبت 8 أغسطس/آب 2026، وفق الأسعار المتداولة، فيما سجلت أسعار الذهب مستويات متفاوتة بحسب العيار.
وجاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل على النحو الآتي:
الدولار الأميركي: 3.00 شيكل.
الدينار الأردني: 4.23 شيكل.
اليورو: 3.47 شيكل.
الجنيه: 0.061 شيكل.
أسعار الذهب
وسجلت أسعار بيع الذهب اليوم المستويات التالية:
عيار 24: 419.10 شيكل.
عيار 22: 384.15 شيكل.
عيار 21: 366.70 شيكل.
عيار 18: 314.30 شيكل.
الأونصة: 13,034.85 شيكل
وتختلف الأسعار الفعلية في الأسواق ومحال الصرافة والذهب بحسب هوامش الربح.
المصدر / فلسطين أون لاين