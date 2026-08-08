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أسعار العملات والذهب مقابل الشيكل في السوق المحلية

08 اغسطس 2026 . الساعة 09:09 بتوقيت القدس
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أسعار الذهب والعملات في السوق المحلية

استقرت أسعار العملات الرئيسية مقابل الشيكل، السبت 8 أغسطس/آب 2026، وفق الأسعار المتداولة، فيما سجلت أسعار الذهب مستويات متفاوتة بحسب العيار.

وجاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل على النحو الآتي:

الدولار الأميركي: 3.00 شيكل.

الدينار الأردني: 4.23 شيكل.

اليورو: 3.47 شيكل.

الجنيه: 0.061 شيكل.

أسعار الذهب

وسجلت أسعار بيع الذهب اليوم المستويات التالية:

عيار 24: 419.10 شيكل.

عيار 22: 384.15 شيكل.

عيار 21: 366.70 شيكل.

عيار 18: 314.30 شيكل.

الأونصة: 13,034.85 شيكل

وتختلف الأسعار الفعلية في الأسواق ومحال الصرافة والذهب بحسب هوامش الربح.

المصدر / فلسطين أون لاين
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