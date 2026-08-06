إصابة برصاص الاحتلال وسط خروقات إسرائيلية متواصلة لوقف إطلاق النار في غزة

أصيب مواطن فلسطيني، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواصي مدينة خان يونس، في ظل استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار عبر القصف المدفعي وإطلاق النار على مختلف أنحاء قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن مواطنًا أصيب برصاص جيش الاحتلال في منطقة مواصي خان يونس، فيما واصلت آليات الاحتلال العسكرية إطلاق النار بكثافة باتجاه خيام النازحين جنوبي المواصي، لا سيما في مناطق الإقليمي، وبئر حافظ، ومحيط الشاليه الألماني، وبئر 19، ما أثار حالة من الذعر في صفوف النازحين.

وأضافت المصادر أن مدفعية الاحتلال قصفت المناطق الشمالية الشرقية من مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة في أجواء المناطق الشرقية للمدينة.

وفي جنوب القطاع، واصلت دبابات الاحتلال إطلاق النار بكثافة باتجاه خيام النازحين في مواصي رفح، بالتزامن مع توغل آليات الاحتلال خارج ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، وسط إطلاق نار كثيف استهدف محيط المنطقة.

وفي المحافظة الوسطى، أطلقت دبابات الاحتلال نيرانها بكثافة باتجاه المناطق الشمالية من مخيم البريج.

وتواصل قوات الاحتلال خرق اتفاقية التهدئة؛ الموقعة في الـ 10 من أكتوبر 2025، بمدينة شرم الشيخ المصرية، وبوساطة عربية وأمريكية، والتي نصت على إنهاء جريمة الإبادة الجماعية والحرب العدوانية في قطاع غزة وإدخال المساعدات ورفع الحصار عن القطاع المنكوب.

ووفق معطيات فلسطينية رسمية صادرة عن وزارة الصحة، فإن إجمالي حصيلة الشهداء والجرحى منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر 2025 الماضي، بلغ 1254 شهيدًا، و4121 إصابة.

وذكرت الوزارة في تقرير إحصائي، أن الحصيلة التراكمية للعدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قد ارتفعت إلى 73 الفًا و381 شهيدًا، بالإضافة لـ 174 ألفًا و231 جريحًا بإصابات متفاوتة.

المصدر / فلسطين أون لاين