أجواء صيفية عادية حتى السبت وموجة حارة جديدة تبدأ الأحد

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، غائما جزئيا إلى صاف صيفيا عاديا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء الليل: يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد الجمعة غائما جزئيا إلى صاف صيفيا عاديا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم السبت غائما جزئيا إلى صاف صيفيا عاديا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين من خطر اِلتعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحاً الى 4 مساءً، ومن إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة، وكذلك من ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة. كما نصحت المواطنين بالإكثار من شرب الماء والسوائل.

المصدر / فلسطين أون لاين