فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"الحارس" تحذر.. روابط احتيالية لبرنامج الأغذية العالمي والمساعدات النقدية

بالأسماء.. الإفراج عن 24 أسيرًا من غزة

حماس: متمسكون بخارطة الطريق وندعو لضغوط دولية لإلزام الاحتلال

الأردن: القدس أرض محتلة ولا شرعية للإجراءات الاحتلال فيها

محلل سياسي: فوز عبد الرحمن السيد في الانتخابات التمهيدية بميشيغان ضربة لنفوذ المال السياسي

شهيد وعشرات الجرحى بغارات على لبنان

مؤيد لفلسطين يفوز بمقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي

البرلمان العربي يدين جرائم الاحتلال ويدعو إلى تحرك دولي عاجل

حماس تنعى المفكر عبد الله الخبّاص

مصر تدعو إلى ضغوط دولية لتنفيذ اتفاق غزة

"الحارس" تحذر.. روابط احتيالية لبرنامج الأغذية العالمي والمساعدات النقدية

05 اغسطس 2026 . الساعة 18:40 بتوقيت القدس
...
رصدت المنصة تداول رسائل تتضمن روابط إلكترونية مشبوهة

حذرت منصة "الحارس" التابعة لأمن المقاومة، من انتشار رسائل نصية احتيالية تنتحل صفة برنامج الغذاء العالمي (WFP)، وتدّعي فتح باب التسجيل للحصول على المساعدات النقدية، داعية المواطنين إلى توخي الحذر وعدم التفاعل معها.

وأوضحت المنصة أنها رصدت تداول رسائل تتضمن روابط إلكترونية مشبوهة، مؤكدة أن هذه الرسائل لا تمت بصلة إلى برنامج الغذاء العالمي، وإنما تهدف إلى استدراج المواطنين للدخول إلى روابط خبيثة تُستخدم لاختراق الهواتف المحمولة، وسرقة الحسابات والبيانات الشخصية، وقد تُستغل لاحقًا في عمليات الابتزاز أو جمع المعلومات.

ودعت "الحارس" المواطنين إلى عدم الضغط على أي روابط مجهولة أو إدخال بياناتهم الشخصية أو كلمات المرور عبر مواقع غير موثوقة، مشددة على ضرورة الاعتماد على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات المتعلقة بالمساعدات.

كما ناشدت المنصة المواطنين الإبلاغ عن أي رسالة مشبوهة وعدم إعادة نشرها أو تداولها، حفاظًا على أمنهم الرقمي ومنعًا لوقوع المزيد من الضحايا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#مساعدات مالية #برنامج الأغذية العالمي #منصة الحارس #روابط مساعدات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة