"الحارس" تحذر.. روابط احتيالية لبرنامج الأغذية العالمي والمساعدات النقدية

حذرت منصة "الحارس" التابعة لأمن المقاومة، من انتشار رسائل نصية احتيالية تنتحل صفة برنامج الغذاء العالمي (WFP)، وتدّعي فتح باب التسجيل للحصول على المساعدات النقدية، داعية المواطنين إلى توخي الحذر وعدم التفاعل معها.

وأوضحت المنصة أنها رصدت تداول رسائل تتضمن روابط إلكترونية مشبوهة، مؤكدة أن هذه الرسائل لا تمت بصلة إلى برنامج الغذاء العالمي، وإنما تهدف إلى استدراج المواطنين للدخول إلى روابط خبيثة تُستخدم لاختراق الهواتف المحمولة، وسرقة الحسابات والبيانات الشخصية، وقد تُستغل لاحقًا في عمليات الابتزاز أو جمع المعلومات.

ودعت "الحارس" المواطنين إلى عدم الضغط على أي روابط مجهولة أو إدخال بياناتهم الشخصية أو كلمات المرور عبر مواقع غير موثوقة، مشددة على ضرورة الاعتماد على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات المتعلقة بالمساعدات.

كما ناشدت المنصة المواطنين الإبلاغ عن أي رسالة مشبوهة وعدم إعادة نشرها أو تداولها، حفاظًا على أمنهم الرقمي ومنعًا لوقوع المزيد من الضحايا.

المصدر / فلسطين أون لاين