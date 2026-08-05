بالأسماء.. الإفراج عن 24 أسيرًا من غزة

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن 24 أسيرًا فلسطينيًا من سجونها، حيث وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.





وضمت قائمة الأسرى المفرج عنهم، الأربعاء، أسرى من مناطق متفرقة في غزة.

أسماء الأسرى المفرج عنهم:

ماجد عوض الأقرع ساق الله مصطفى عوض زياد وحيد موسى أحمد عرفات ظاهر محمد علي مقداد جبر محمد البنا أحمد عبد الله الشوربجي عبد الله صابر وشاح جمال محمد قنديل بهجت منذر عبد حرب عماد بشير أبو جراد زياد أحمد بريكة صقر عبد محمد حرب سمير قاسم أبو يوسف وسيم داوود محمد عطا الله عوض نمر عبد الكريم حرز أحمد عبد الكريم السيقلي محمد الهادي خميس المصري يوسف عماد الدين أبو عمارة أدهم محمد الشوبكي وائل علي قرموط محمد رزق شلا مؤمن مصباح مشتهى وإبراهيم سمير المصري





المصدر / فلسطين أون لاين