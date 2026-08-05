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الأردن: القدس أرض محتلة ولا شرعية للإجراءات الاحتلال فيها

05 اغسطس 2026 . الساعة 17:25 بتوقيت القدس
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وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن مدينة القدس أرض محتلة، مشددًا على أنه لا سيادة لـ"إسرائيل" عليها، ولا شرعية لأي من القرارات أو الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال في المدينة المقدسة.

وشدد الصفدي، الأربعاء، في تصريحات أدلى بها في اجتماع عمّان بشأن القدس، على أن الإجراءات التي يتخذها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس، مخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ودعا الوزير الأردني، المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في القدس، محذرًا من تداعياتها على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والمنطقة بأسرها.

وشدد على أن حماية القدس مسؤولية عربية وإسلامية ودولية، مؤكدًا ضرورة توحيد الجهود لدعم صمود المقدسيين والحفاظ على الهوية التاريخية والقانونية للمدينة ومقدساتها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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