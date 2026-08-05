حماس تنعى المفكر عبد الله الخبّاص

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، المفكر واللغوي والأديب والداعية الفلسطيني الدكتور عبد الله عوض الخبّاص، الذي توفي فجر اليوم في العاصمة الأردنية عمّان عن عمر ناهز 73 عاماً، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وقالت الحركة، في بيان نعي، إن الدكتور الخبّاص كان من أبرز أعلام الفكر واللغة والأدب والدعوة، وأمضى معظم حياته في ميادين العلم والتعليم، تاركاً إرثاً علمياً وثقافياً بارزاً من خلال مؤلفاته ومحاضراته وإسهاماته في تطوير المناهج التعليمية.

وشغل الراحل عدداً من المناصب التربوية في الأردن، من بينها مدير قسم المناهج في وزارة التربية والتعليم بالوكالة لنحو عقد من الزمان، كما عمل مقرراً للفريق الوطني للإشراف على كتب اللغة العربية، وأسهم في إعداد المناهج وتنشئة أجيال من الطلبة.

وينحدر الدكتور الخبّاص من قرية قبية الفلسطينية، التي شهدت مجزرة عام 1953، وظلت فلسطين حاضرة في فكره وكتاباته ومحاضراته، حيث كرّس جانباً من جهوده للتعريف بتاريخها وترسيخ مكانتها في وجدان الأجيال.

وأكدت الحركة أن الفقيد ترك بصمة راسخة في ميادين الفكر واللغة والتربية، متقدمةً بخالص التعازي إلى أسرته وذويه وتلاميذه ومحبيه، سائلةً الله أن يتغمده بواسع رحمته.

المصدر / فلسطين أون لاين