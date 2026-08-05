حماس: متمسكون بخارطة الطريق وندعو لضغوط دولية لإلزام الاحتلال

أكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس، حازم قاسم، أن الحركة، بعد موافقتها مع الفصائل الفلسطينية على خارطة الطريق الخاصة بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، تتمسك بجميع التفاهمات التي جرى الاتفاق عليها مع الوسطاء ومجلس السلام.

وقال قاسم في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن الحركة ترى أن تنفيذ الاتفاق يتطلب التزامًا واضحًا من جميع الأطراف.

وداعا المتحدث باسم الحركة، الإدارة الأمريكية وممثل مجلس السلام، نيكولاي ميلادينوف، إلى ممارسة ضغوط حقيقية على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإلزامها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها أن تفتح الطريق أمام إجراءات جادة وعملية تضمن تنفيذ بنود خارطة الطريق وتحقيق تقدم فعلي في مسار وقف إطلاق النار.

المصدر / فلسطين أون لاين