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"رادع": نتعامل مع طلبات لتسوية ملفات منتسبين إلى العصابات العميلة

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"رادع": نتعامل مع طلبات لتسوية ملفات منتسبين إلى العصابات العميلة

05 اغسطس 2026 . الساعة 13:10 بتوقيت القدس
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عصابة العميل شوقي أبو نصيرة

قال قيادي في قوة "رادع" التابعة لأمن المقاومة في قطاع غزة، إن القوة تتعامل مع طلبات عائلية وعشائرية لتسوية ملفات عدد من أبنائهم المنتسبين إلى "العصابات العميلة"، لا سيما الراغبين في التوبة والعودة.

وأوضح القيادي في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن القوة، رغم الظروف الأمنية الراهنة، تولي أهمية لإعادة "المغرر بهم" إلى أحضان شعبهم، والعمل على انتشالهم من "وحل الخيانة".

وأضاف أن الظرف الحالي يمثل "فرصة لإنهاء ظاهرة العصابات العميلة التي شكّلت نقطة سوداء في تاريخ نضال الشعب الفلسطيني".

ووجّه القيادي رسالة إلى منتسبي تلك العصابات الراغبين في التوبة، قال فيها إن "تصفية كبار العملاء في هذه العصابات ستكون طوق النجاة لهم أمامنا وأمام شعبهم".

المصدر / فلسطين أون لاين
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