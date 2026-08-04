تسريبات: تكشف تغييرات كبيرة على تصميم هواتف آيفون 2027

كشفت تسريبات حديثة أن شركة أبل تستعد لإجراء تغييرات كبيرة على تصميم هواتف آيفون برو المرتقبة لعام 2027، بالتزامن مع الذكرى العشرين لإطلاق أول هاتف آيفون، حيث تشير المعلومات المتداولة إلى اعتماد شاشات أكبر بتصميم شبه خالٍ من الحواف.

وبحسب تقرير لموقع "9to5Mac " المتخصص في أخبار التكنولوجيا، فإن أبل قد تقدم تصميمًا جديدًا لهواتف آيفون برو بمناسبة مرور عقدين على إطلاق الجهاز، على غرار ما فعلته الشركة عام 2017 عند طرح هاتف آيفون إكس احتفالًا بالذكرى العاشرة.

وتشير التسريبات إلى أن طرازات آيفون برو لعام 2027 قد تحصل على شاشات منحنية من الجهات الأربع، تمتد حتى أطراف الهاتف، ما يمنح الجهاز مظهرًا زجاجيًا متصلًا بالكامل ويقلل من ظهور الحواف التقليدية.

كما تتحدث التسريبات عن إمكانية تقليص حجم فتحة "Dynamic Island" أو إزالتها بالكامل، بهدف تقديم تجربة عرض أكثر اكتمالًا وتصميم أكثر انسيابية.

وفيما يتعلق بأحجام الشاشات، أفاد حساب التسريبات الشهير "Digital Chat Station" بأن أبل تختبر مقاسات جديدة، تشمل شاشة بقياس 6.4 بوصة لهاتف آيفون برو مقارنة بـ6.3 بوصة في الطراز الحالي، وشاشة بقياس 7 بوصات لهاتف آيفون برو ماكس مقارنة بـ6.9 بوصة حاليًا.

ووفق التسريبات، فإن زيادة حجم الشاشة قد تأتي مع الحفاظ على نسب الأبعاد الحالية، ما يعني أن التغيير لن يعتمد فقط على تقليص الحواف، بل على زيادة الحجم الفعلي للجهاز.

وكانت أبل قد رفعت أحجام شاشات هواتفها الاحترافية آخر مرة مع سلسلة آيفون 16 برو عام 2024، حين انتقلت شاشة آيفون 16 برو من 6.1 إلى 6.3 بوصة، بينما ارتفعت شاشة آيفون 16 برو ماكس من 6.7 إلى 6.9 بوصة.

ورغم أن الزيادة المتوقعة في عام 2027 تبدو محدودة من حيث الأرقام، فإن اعتماد تصميم الشاشة المنحنية من الجهات الأربع قد يمثل تحولًا بصريًا كبيرًا في شكل هواتف آيفون الرائدة.

المصدر / وكالات