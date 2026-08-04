فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الحية ينعى شهداء مجزرة عائلتي أبو شريعة والحساينة

الحوثيون يعلنون استهداف مطار نجران السعودي

من مخلفات هيروشيما.. علماء يكتشفون معدنًا جديدًا

الثالث خلال أسبوع.. انتحار جندي في جيش الاحتلال

أونروا" تحذر من الاستيلاء على كلية تدريب قلنديا

أمريكا تخسر صواريخها الدقيقة في إيران

قطر: حماس أوفت بالتزاماتها وعلى "إسرائيل" تنفيذ استحقاقات وقف النار

لجنة إدارة غزة تُحذر: خروقات الاحتلال تقوض التهدئة

الاحتلال يهدم مدرسة فلسطينية جنوبي الخليل

في خيمة بالية بغزة.. مريضة شلل رباعي وأب كفيف

تقدم في المحادثات الأمريكية الإيرانية

04 اغسطس 2026 . الساعة 18:33 بتوقيت القدس
...
المفاوضات الجارية بوساطة سلطنة عُمان تركز حاليًا على السماح بعبور مزيد من السفن عبر مضيق هرمز

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إحراز تقدم في المحادثات مع إيران بشأن ضمان العبور الملاحي الآمن في مضيق هرمز، مؤكدًا وجود أمل في التوصل إلى اتفاق خلال الفترة القريبة المقبلة.

وقال روبيو إن المفاوضات الجارية بوساطة سلطنة عُمان تركز حاليًا على السماح بعبور مزيد من السفن عبر المضيق بأمان، مشيرًا إلى أن النفط لا يزال يمر عبره، ما يعني أن الممر الملاحي لم يُغلق بالكامل.

وأضاف أن المحادثات المتعلقة بمضيق هرمز تتزامن مع مفاوضات أوسع بشأن البرنامج النووي الإيراني، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان واضحًا في أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحًا نوويًا، وأن أي اتفاق يجب أن يضمن ذلك.

وأشار روبيو إلى إحراز تقدم في محادثات نزع السلاح النووي الإيراني، لكنه أوضح أن الأطراف لم تصل بعد إلى نتيجة نهائية، معربًا عن أمله في تحقيق اتفاق قريب.

وفي السياق ذاته، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، إن واشنطن قد تتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن مضيق هرمز خلال وقت قريب، مشيرًا إلى إمكانية الوصول إلى تفاهم خلال اليوم التالي.

وأضاف بيسنت أن إعادة تنظيم حركة الملاحة عبر المضيق تمثل أحد الملفات المطروحة في الاتصالات الجارية، في ظل أهمية الممر الاستراتيجي لحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة.

من جانبها، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤول إيراني رفيع قوله إن التوصل إلى تفاهم مع سلطنة عُمان بشأن مضيق هرمز "بات في متناول اليد"، شرط أن توقف الولايات المتحدة "التدخل" في هذا الملف.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار المفاوضات بين واشنطن وطهران بوساطة عُمانية، والتي تشمل إلى جانب ملف الملاحة في مضيق هرمز، قضايا مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

المصدر / فلسطين أون لاين
#إيران #أمريكا #المحادثات الأمريكية الإيرانية #الحرب على إيران #روبيو

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة