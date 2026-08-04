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الحوثيون يعلنون استهداف مطار نجران السعودي

04 اغسطس 2026 . الساعة 18:02 بتوقيت القدس
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المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع

أعلنت جماعة الحوثي، استهداف ما وصفته بـ"هدف حساس" داخل مطار نجران السعودي قرب الحدود مع اليمن، في أحدث تصعيد بين الجماعة والسعودية على خلفية التوترات الأخيرة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، إن قوات الجماعة نفذت الهجوم بواسطة طائرة مسيّرة، مؤكدًا أن الإصابة كانت "دقيقة"، مشيرًا إلى أن العملية جاءت ردًا على "خرق الطيران السعودي المسيّر للأجواء اليمنية في محافظتي صعدة وحجة".

وأضاف سريع أن أي "خرق سعودي للأجواء اليمنية لن يمر دون رد"، متوعدًا بمواصلة العمليات ضد ما سماه "العدو السعودي".

ويأتي الإعلان في ظل تصاعد التوتر بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة، بعدما أعلنت الجماعة استهداف منشآت وناقلات نفط سعودية، وفرض "حصار بحري" على السعودية، ردًا على إجراءات سعودية بحق الموانئ والمطارات الخاضعة لسيطرتها.

المصدر / فلسطين أون لاين
#اليمن #السعودية #الحوثيون #يحيى سريع #مطار نجران

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