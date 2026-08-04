فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قطر: حماس أوفت بالتزاماتها وعلى "إسرائيل" تنفيذ استحقاقات وقف النار

لجنة إدارة غزة تُحذر: خروقات الاحتلال تقوض التهدئة

الاحتلال يهدم مدرسة فلسطينية جنوبي الخليل

في خيمة بالية بغزة.. مريضة شلل رباعي وأب كفيف

بعد يوم من إقالته.. كاتس يتراجع ويعلن بقاء قائد المنطقة الوسطى في منصبه

غزة تشييع 112 شهيدًا من عائلتي أبو شريعة والحساينة

مغادرة 32 مريضًا و50 مرافقًا عبر معبر رفح

"3" غيابات دون عذر تُفقد المشجع تذكرته الموسمية

نيوكاسل الإنجليزي يعزز مركز حراسة المرمى

شهيدان و10 إصابات خلال الـ24 ساعة في غزة

قطر: حماس أوفت بالتزاماتها وعلى "إسرائيل" تنفيذ استحقاقات وقف النار

04 اغسطس 2026 . الساعة 15:40 بتوقيت القدس
...
يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، أن حركة حماس أوفت بجميع الالتزامات المطلوبة منها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، داعيًا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على "إسرائيل" للوفاء بالتزاماتها وتنفيذ بنود الاتفاق.

وأوضح الأنصاري أن موقف دولة قطر واضح وثابت، ويتمثل في ضرورة التزام "إسرائيل" بما يترتب عليها من استحقاقات وفق اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الوسطاء يواصلون جهودهم لتسريع تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأضاف أن الجوانب الأمنية تمثل ركيزة أساسية لضمان تنفيذ الاتفاق واستمراره، مؤكدًا أن نجاح المساعي الجارية يتطلب التزام جميع الأطراف ببنود الاتفاق دون تأخير.

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من خلال عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار ونسف للمباني، استهدفت مناطق متفرقة من القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #قطر #اتفاق وقف النار

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة