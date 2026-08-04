قطر: حماس أوفت بالتزاماتها وعلى "إسرائيل" تنفيذ استحقاقات وقف النار

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، أن حركة حماس أوفت بجميع الالتزامات المطلوبة منها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، داعيًا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على "إسرائيل" للوفاء بالتزاماتها وتنفيذ بنود الاتفاق.

وأوضح الأنصاري أن موقف دولة قطر واضح وثابت، ويتمثل في ضرورة التزام "إسرائيل" بما يترتب عليها من استحقاقات وفق اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الوسطاء يواصلون جهودهم لتسريع تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأضاف أن الجوانب الأمنية تمثل ركيزة أساسية لضمان تنفيذ الاتفاق واستمراره، مؤكدًا أن نجاح المساعي الجارية يتطلب التزام جميع الأطراف ببنود الاتفاق دون تأخير.

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من خلال عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار ونسف للمباني، استهدفت مناطق متفرقة من القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين