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مغادرة 32 مريضًا و50 مرافقًا عبر معبر رفح

04 اغسطس 2026 . الساعة 13:18 بتوقيت القدس
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مغادرة 32 مريضًا و50 مرافقًا عبر معبر رفح

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الثلاثاء، مغادرة 32 مريضًا و50 من مرافقيهم عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ضمن جهود الإجلاء الطبي التي تُنفذ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وقالت الجمعية إن طواقمها الإسعافية تولت نقل المرضى ومرافقتهم خلال رحلة الإجلاء، في إطار الجهود الإنسانية الهادفة إلى تمكين المرضى من الوصول إلى العلاج خارج القطاع، في ظل التدهور المستمر للأوضاع الصحية والإنسانية.

وأضافت أن منظمة الصحة العالمية أدارت عملية الإجلاء وأشرفت على تنفيذها، إلى جانب التنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال إجراءات سفر المرضى ومرافقيهم عبر معبر رفح.

وتتواصل عمليات الإجلاء الطبي للحالات التي تحتاج إلى رعاية صحية متخصصة غير متوفرة في مستشفيات قطاع غزة، وسط أزمة صحية متفاقمة تعانيها المنظومة الطبية نتيجة النقص الحاد في الإمكانات والأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب الضغط المتزايد على المرافق الصحية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#معبر رفح #المرضى #الهلال الأحمر

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