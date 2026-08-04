"3" غيابات دون عذر تُفقد المشجع تذكرته الموسمية

متابعة/ فلسطين أون لاين

اتخذ نادي كومو 1907 الإيطالي، قرارًا صارمًا قبل انطلاق الموسم الجديد، يقضي بسحب التذكرة الموسمية من أي مشجع يتغيب عن حضور ثلاث مباريات على أرض الفريق دون تقديم عذر مقبول.

ويأتي القرار في ظل الإقبال الكبير على حضور مباريات كومو، إذ لا تتجاوز سعة ملعبه نحو 12 ألف متفرج، ما دفع إدارة النادي إلى البحث عن آلية تضمن امتلاء المدرجات في جميع المباريات.

وبحسب السياسة الجديدة، فإن المشجع الذي يتجاوز ثلاثة غيابات غير مبررة لن يفقد تذكرته الموسمية فقط، بل سيخسر أيضًا أولوية تجديدها في المواسم المقبلة، لتُمنح الفرصة لمشجعين آخرين على قائمة الانتظار.

وأوضح النادي أن الهدف من القرار لا يقتصر على ضمان الحضور الجماهيري، بل يشمل أيضًا الحد من ظاهرة إعادة بيع التذاكر، والتأكد من وصول المقاعد إلى الجماهير التي تحرص على مؤازرة الفريق من صافرة البداية وحتى النهاية.

ويراهن كومو على الدعم الجماهيري الكامل في موسم يُعد من أهم المواسم في تاريخ النادي، مؤكدًا أن الأولوية ستكون دائمًا للمشجعين الأكثر التزامًا بحضور المباريات ومساندة الفريق.

المصدر / فلسطين أون لاين