اقتحامات واسعة بالضفة.. الاحتلال يعتقل 9 مواطنين ويحتجز صحفيًا

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، حملة الاقتحامات والمداهمات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها عمليات اعتقال طالت تسعة مواطنين، واحتجاز صحفي لساعات، ومداهمة عشرات المنازل والممتلكات.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين عقب اقتحام المدينة من مدخلها الشرقي، وانتشارها في حيي كفر سابا والنقار، حيث داهمت عدداً من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وأفادت مصادر محلية بأن المعتقلين هم: براء الحاج حسن، وبلال حنون، وساجي أبو عذبة، وأوس أبو علي، وشوقي حماد، قبل أن تنسحب قوات الاحتلال من المدينة دون تسجيل إصابات.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من بلدتي دير الغصون والجاروشية شمال المدينة، وهم: زكي غالب عليان (35 عاماً)، ويزن حاتم القب، بعد مداهمة منزليهما في دير الغصون، وفخر محمد غانم من منزله في بلدة الجاروشية.

وفي شمال غرب القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الطالب في جامعة بيرزيت طارق جمهور، عقب مداهمة منزله في بلدة بيت عنان، كما اقتحمت بلدة الرام شمال القدس.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات دار صلاح، والعبيدية، والشواورة، وزعترة، وحرملة شرق المحافظة، كما اقتحمت مخيم الدهيشة جنوب المدينة، واحتجزت الصحفي معاذ عمارنة لساعات قبل الإفراج عنه.

كما داهمت قوات الاحتلال مزرعة للدواجن في بلدة بيت فجار، وأتلفت كميات من البيض، قبل أن تقتحم قرية مراح رباح.

وفي طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفارعة جنوب المحافظة، وانتشرت في عدد من أحيائه، ونفذت عمليات دهم وتفتيش لعدد من منازل المواطنين، قبل أن تنسحب دون تسجيل اعتقالات أو إصابات.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في المدينة، واحتجزت عدداً من الأسرى المحررين داخل أحد المنازل في المنطقة الجنوبية، حيث أخضعتهم لتحقيقات ميدانية واعتدت بالضرب على بعضهم قبل الإفراج عنهم، وهم: قصي أبو حتة، ومحمد أيوب الرجبي، وبشير فيصل الكركي، وخطاب عرفات القواسمي، وأمجد الرجبي، وفادي أبو سنينة، وبديع الرجبي، وتامر الرجبي.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوب الخليل، وداهمت عدداً من المنازل وفتشتها، مخلفة أضراراً واسعة في محتوياتها.

وفي السياق، هاجم مستوطنون خربة الخرابة في مسافر يطا جنوب الخليل، حيث اقتحموا المنطقة واعتدوا على منازل المواطنين، وروعوا الأهالي والأطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين