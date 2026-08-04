الدور الوطني والمجتمعي في حماية الشباب من عوامل الإسقاط والتجنيد لصالح الشاباك

ظاهرة التعاون مع الاحتلال ليست وليدة اليوم، ولا وليدة هذه الحرب، بل هي ظاهرة مزمنة استغلها الاحتلال منذ عقود، لكن حرب الإبادة الحالية أعادت تشكيلها بشكل مختلف. ففي السابق كان التعاون يتم غالبًا بدوافع أيديولوجية أو مالية، أو بسبب ابتزاز أمني، لكن اليوم، ومع سقوط أكثر من سبعين ألف شهيد، وتدمير البنية التحتية، وتشريد أكثر من مليوني فلسطيني، تحولت الظاهرة إلى أداة ضغط نفسي واقتصادي غير مسبوقة. فالاحتلال يدرك أن الإنسان الجائع والخائف والمحاصر هو أكثر قابلية للاختراق من الإنسان المنتصر الواثق، ولذلك ركز على خلق بيئة من اليأس والعزلة ليدفع البعض نحو التعاون، ولو بشكل غير مباشر، حيث تلامس ظاهرة التخابر أو التعاون مع الاحتلال أخطر ملفات الأمن القومي الفلسطيني، ويُنظَر إلى علاجها في حالات خاصة، منها:

١. التعاون مع الجهات المُعادية يُعد جريمة تخابر، وهي جريمة قانونية وسياسية وإنسانية، يُعاقب عليها القانون الثوري الفلسطيني بعقوبة الإعدام الميداني.

٢. المجتمع الفلسطيني يلفظ هذه الظاهرة ويحاربها بكل الوسائل، ولا يقبلها داخل النسيج الاجتماعي.

٣. العائلات والعشائر والفصائل ترفع الغطاء التنظيمي والعائلي والعشائري عن كل من تُسول له نفسه التعاون والتخابر مع الاحتلال أو الجهات المعادية، وتعمل على تسليم المتعاونين والمتورطين للعدالة والجهات المختصة والمعنية.

٤. تعمل المنظومة الأمنية بغزة على تهيئة وتنسيق برامج التوبة للعملاء، بهدف عودتهم إلى حضن الوطن والتوبة عن اقترافهم وحل العمالة والتجسس مع العدو. وفي هذا الجانب، نجحت المنظومة الأمنية داخل فصائل المقاومة والجهات الحكومية في استقطاب عدد من التائبين ودمجهم في المجتمع، والحفاظ عليهم بعد محاولات استهدافهم وتجنيدهم، ومنحهم الأمان والاستقرار والسرية التامة على الملفات السابقة.

الاحتلال ينظر إلى فئة الشباب في غزة على أنهم الرأس المدبر للثورة الفلسطينية، والذراع النابض للمقاومة، والوعاء الحامل للفكر الوطني والجهاد، لهذا هو يستهدفهم بأكثر من طريقة. فالتجنيد ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة لتفكيك بنية المقاومة من الداخل، وجعل الشباب أداة لمراقبة تحركات المقاومة، وكشف مواقع القيادات، واختراق الخلايا العسكرية. فالشاب الغزي هو هدف استراتيجي للاحتلال، وظاهرة التخابر أو التعاون مع الاحتلال ليست ظاهرة فردية أو انحرافًا أخلاقيًا فقط، بل هي نتيجة بنية قهرية مركبة تمتد لعقود من الاحتلال، حيث تتداخل القوة العسكرية مع الابتزاز الأمني وإعادة تشكيل الوعي. والاحتلال ينظر إلى استهداف فئة الشباب باعتبارهم عمود المجتمع الفقري، والأكثر قدرة على الحركة والتأثير، وعصب المقاومة المستقبلي. لذلك يحاول تجنيد الشباب لتفريغ المجتمع من طاقته المقاومة ومعنويته الإيجابية، وتحويل الشباب إلى أدوات استخبارية تنفذ أجندته. لكن شبابنا ومجتمعنا واعون ومثقفون، وهم على حذر من الوسائل والأساليب الاستدراجية التي يستخدمها لإيقاع الشباب في فخ مخابرات الشاباك.

الأساليب التي يعتمدها الاحتلال اليوم هي أكثر تطورًا وخبثًا مما يتصور البعض، فلم يعد الأمر مقتصرًا على الاتصال الهاتفي المباشر، بل أصبح هناك منظومة متكاملة تشمل عدة مستويات:

✓ المستوى الرقمي: حيث يتم استهداف الشباب عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، ومواقع الألعاب، والمنصات الإلكترونية، باستخدام حسابات وهمية تقدم نفسها كفتيات جميلات، أو كجهات خيرية، أو كوسطاء لتوفير فرص عمل أو سفر إلى الخارج. وهذه الحسابات تبدأ بعلاقات عاطفية أو صداقات، ثم تنتقل إلى طلب معلومات بسيطة، ثم تتدرج إلى الطلبات الأكثر خطورة.

✓ المستوى المادي: حيث يتم استغلال الحاجة المالية الفادحة التي يعاني منها الشباب بسبب توقف الرواتب، وانهيار الاقتصاد، وتدمير المصانع والمزارع، فيعرضون عليهم مبالغ مالية أو مساعدات عينية كالدواء والغذاء مقابل معلومات أو مهام بسيطة يظنونها غير مؤثرة.

✓ مستوى الابتزاز الأمني: حيث يتم جمع معلومات عن بعض الشباب الذين لديهم خلافات عائلية، أو سوابق جنائية، أو مشاكل أخلاقية، ثم تهديدهم بكشف تلك الأمور لعائلاتهم أو للمقاومة، مما يدفعهم للخضوع والقبول بما يتلقونه من تعليمات وتنفيذ أجندة المخابرات.

✓ مستوى استغلال النازحين والخائفين: حيث يتم التواصل معهم في مخيمات الإيواء ومراكز الإغاثة عبر جواسيس أو عملاء متسللين بين صفوف النازحين.

أدوات التجنيد لا بد أن تتغير خلال الحرب الحالية مقارنة بالسنوات السابقة، فالتطور واضح وجذري. ففي الماضي كانت أدوات التجنيد تعتمد على الاتصال الهاتفي من خلال أرقام إسرائيلية، أو لقاءات في مناطق حدودية، أو عبر عملاء معروفين. لكن اليوم، ومع التطور التكنولوجي واستخدام الذكاء الاصطناعي، أصبح الاحتلال يستخدم تقنيات متطورة كالتعلم الآلي لتحليل سلوك المستخدمين على الإنترنت، وتحديد الفئات الأكثر عرضة للاختراق، كما يستخدم تقنيات التزييف العميق لإنشاء فيديوهات وصور مزيفة للنخبة العسكرية أو لعائلات الشبان، لإيهامهم بأن هناك من يرشدهم أو يوجههم، واستخدام العملات المشفرة في الدفع لتجنب التتبع، وأيضًا استغلال منصات الألعاب الإلكترونية الشائعة بين الشباب كوسيلة للتواصل وتبادل الرسائل المشفرة.

وكل هذا لم يكن موجودًا بنفس الحدة في السنوات السابقة. نعم، تطورت أدوات التجنيد والإسقاط بشكل كبير، ومخابرات الاحتلال لا بد أن تغير أدواتها لتكسب نجاح عملياتها الاستخبارية والاستطلاعية في تجنيد عملاء من خلال المساومة والابتزاز للمرضى والجرحى والطلاب والعائدين من الخارج، أو التقويض عبر التجويع والتهجير والتهديد بالقتل، أو استغلال الأسرى في التضييق عليهم، أو وعودهم بالحرية والعودة للوطن. فلم تعد تقتصر أدوات التجنيد على الاتصالات الهاتفية التقليدية، بل انتقلت إلى منصات التواصل الاجتماعي، والحسابات الوهمية، واستغلال عصابات محلية يتم تسليحها وتوجيهها من الاحتلال، كما زاد الاعتماد على استغلال الفوضى الأمنية وانهيار مؤسسات الدولة لتمرير عملاء جدد، سواء على الميدان الأرضي أو في الاستطلاع الجوي.

📍استغلال الظروف الإنسانية والاقتصادية الصعبة يُعد أخطر ما نواجهه اليوم؛ لأن الاحتلال يدرك تمامًا أن الإنسان، عندما يموت جوعًا، أو يعجز عن علاج طفله المريض، أو يخاف على عائلته من القصف، يصبح أكثر استعدادًا للقبول بأي عرض، ولو كان صغيرًا. لذلك نلاحظ أن معظم محاولات التجنيد تستهدف النازحين في مراكز الإيواء، والأسر التي فقدت معيلها، إضافة إلى فئة العمال الذين بتروا أعمالهم، وأصحاب المحلات الذين دمرت تجارتهم، والطلاب الذين توقفت دراستهم. فهذه الفئات تعيش حالة من الضعف النفسي والاقتصادي تجعلها فريسة سهلة لاستدراج الاحتلال، الذي يقدم نفسه في صورة المنقذ أو المانح. وهنا تكمن خطورة الوضع، لأن الاحتلال لا يطلب منهم مهام كبيرة في البداية، بل يبدأ بطلبات بسيطة كتصوير شارع، أو توزيع منشور، أو نقل رسالة وهمية، ثم يدرجهم تدريجيًا في مهام أخطر وأكبر. لذا فهي البيئة الخصبة التي يعتمد عليها الاحتلال في توسيع نشاطه الاستخباري، فالجوع والفقر والبطالة والحرمان والنزوح والحصار تجعل الشباب أكثر عرضة للإغراء أو الابتزاز جراء لقمة خبز، أو دواء، أو عبور معبر، وهذا أخطر ما نواجهه في مرحلة الحرب؛ لأن الاحتلال يدرك أن الحاجة قد تكسر الحاجز الأخلاقي لدى البعض.

📍في حالات تورط المواطنين أو الشباب في أي موقف مشبوه، كأن يتلقى شاب اتصالًا أو رسالة غريبة من جهة مجهولة، فعليه أن يتبع خطوات حازمة وسريعة:

▪️ يجب أن يغلق الهاتف فورًا، ولا يرد على أي سؤال أو استفسار؛ لأن مجرد الرد يعطي إشارة للمخابرات بأنه شخص يمكن اختراقه.

▪️ يجب ألا يمسح الرسالة أو الاتصال، بل يحتفظ به كدليل.

▪️ يتوجه فورًا إلى أقرب جهة أمنية تابعة للمقاومة، أو جهة معروفة وموثوقة في منطقته، ويبلغ عن الحادثة بالتفصيل.

▪️ يجب أن يقطع أي علاقة أو تواصل مع الرقم المشبوه، ولا يستجب لأي تهديد أو إغراء.

▪️ يجب أن يغير كلمات المرور لحساباته الإلكترونية، ويغلق أي حسابات مشبوهة.

▪️ يجب أن يخبر عائلته وأصدقاءه المقربين ليأخذوا حذرهم، ولا يخجل أو يخاف من الإبلاغ؛ لأن الصمت هو أخطر ما يمكن أن يفعله.

▪️ لا يظن أن الأمر بسيط، أو أنه قادر على التعامل مع الموقف بمفرده؛ لأن المخابرات الإسرائيلية محترفة في فن الابتزاز والتدرج في الطلبات، والشاباك يضخ الملايين من الموازنات المالية والخطط الاستراتيجية لإيقاع المواطنين المستهدفين ومحاولة تجنيدهم.

📍دور الأسرة في الحماية يكمن في بناء الوعي الأمني، والأسرة هي الحاضن الأول والأقرب لتوجيه أبنائها في المسار الصحيح، والطريق القويم، والتفكير السليم، والفهم العميق للوعي. فالأُسرة دورها محوري وأساسي؛ لأن البيت هو الحصن الأول، ويجب على الأسرة أن تبني جدارًا من الثقة والوعي لدى الأبناء منذ الصغر عبر عدة وسائل، منها:

▪️ التوعية الأمنية المستمرة، وتحذير الأبناء من مخاطر التعامل مع الغرباء على الإنترنت.

▪️ مراقبة استخدام الأبناء للهواتف والتطبيقات، دون انتهاك خصوصياتهم، لكن برقابة حكيمة.

▪️ تعزيز الروح الوطنية والإيمانية لدى الأبناء، وربطهم بقضيتهم وأرضهم ومقاومتهم.

▪️ تدريب الأبناء على كيفية الرد على أي اتصال مشبوه، وتعليمهم عدم الإفصاح عن أي معلومات شخصية أو عائلية.

▪️ فتح باب الحوار مع الأبناء لتشجيعهم على الإبلاغ عن أي مضايقة أو ابتزاز يتعرضون له، دون خوف من العقاب أو اللوم.

▪️ تقديم الدعم النفسي والمعنوي للأبناء الذين قد يمرون بضغوط نفسية جراء الحرب؛ لأن الضغط النفسي هو البوابة التي يدخل منها الاحتلال.

📍خطورة تسريب المعلومات خطيرة كالسُّم القاتل؛ لأن الاحتلال يعمل بمبدأ تجميع النقاط الصغيرة لرسم صورة كاملة. فمعلومة عن وجود سيارة إسعاف تتحرك في شارع معين قد تكشف للاحتلال مكان إخفاء جرحى من المقاومة أو توقيت نقلهم، ومعلومة عن تحليق مسيرة معينة قد تساعدهم في تعديل تردداتها لتجنب كشفها، ومعلومة عن وجود خيمة إيواء معينة قد تكون قريبة من نفق أو مخزن سلاح. فكل معلومة لها سياقها وتداعياتها، ولذلك نقول دائمًا: الصمت أمانة، والكلام خيانة. لذا، فإن تسريب المعلومات، ولو بدت بسيطة، فهو قنبلة موقوتة، فما يُظن بأنه معلومة تافهة قد يكون مفتاحًا لاستهداف مقاوم، أو خيمة، أو كشف موقع، أو تحديد تحركات، مما يكلف دماء فلسطينية غالية. فلا نستهين بأي معلومة كانت؛ لأن الاحتلال يجمع التفاصيل الصغيرة ليرسم بها الصورة الكبيرة.

التعاون مع الاحتلال، ولو بمعلومات محدودة، يؤثر على أمن المجتمع وسلامة المدنيين بشكل تراكمي ومدمر، فهو يكشف خطوط الإمداد، ومواقع القيادات، وطرق الإخلاء، ونقاط التمركز، مما يعطي الاحتلال أفضلية في استهدافاته الدقيقة، ويزيد من عدد الشهداء والجرحى، ويفكك التنسيق الميداني بين فصائل المقاومة، ويخلق حالة من الشك والريبة بين المجاهدين، وأيضًا ينشر الذعر بين العائلات التي تخاف أن يكون أحد أبنائها متعاونًا، وهذا يضعف الروح المعنوية للمجتمع بكامله، مما يؤدي إلى استهدافات دقيقة، ويزيد من شلال الدماء، ويفكك النسيج الاجتماعي، ويزرع الشك والريبة بين الأهالي.

📍الرسالة للشباب الذين قد يتعرضون للابتزاز أو الإغراء هي أن كرامتكم ووطنكم أغلى من أي عرض مادي أو تهديد، وأن مخابرات الاحتلال لا تفي بوعدها لأي عميل، بل تستخدمه ثم تتخلى عنه في أول فرصة، وأن باب التوبة مفتوح، والرجوع إلى الله والوطن خير من الاستمرار في طريق الخزي والعار. ولنا في هذا المسار عبر من المتورطين في التعاون والتخابر مع العدو، كانت نهايتهم الإعدام، والمصير واحد. وليس آخرًا، فقد أعدمت المقاومة مؤخرًا أربعة عملاء متورطين بسقوط شهداء أبرياء، وتقديم معلومات حول اغتيال آخرين.

📍ختامًا، نقول للشباب: أنتم خط الدفاع الأول عن وطنكم، وعن أهلكم، وعن دماء شهدائنا؛ فاحذروا، وكونوا يقظين وواعين، ولا تسمحوا للاحتلال أن يستغلكم في حربه ضد شعبكم، واعلموا أن عين المقاومة تراقب، ويدها ممدودة لحماية كل من يُخلص في وطنه.

ولذلك، أيها السادة، نقول لكم: إن معركتنا مع الاحتلال ليست عسكرية فقط، بل هي معركة وعي، ومعركة أخلاق، ومعركة صمود نفسي. وبقدر ما نحتاج إلى الصواريخ والدبابات، نحتاج إلى بناء جيل واعٍ يحمي أسرار وطنه، ويصون دماء شهدائه، ولا يفرط في حبة رمل من أرض فلسطين. وكل شاب فلسطيني يقف اليوم في وجه محاولات التجنيد هو بطل من أبطال هذه المعركة الخفية، التي لا تقل خطورة عن مواجهة الدبابات والطائرات. فكونوا عيون المقاومة، لا عيون الاحتلال، وكونوا سياجًا وطنيًا يحمي قضيتنا من أعدائها، ومن الضعفاء الذين قد يخونون تحت وطأة الجوع والخوف. والله مع الصابرين، والنصر قريب بإذن الله.

المصدر / فلسطين أون لاين