الاحتلال يهدم منزلًا ومنشآت زراعية في الضفة

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الاثنين، منزلًا قيد الإنشاء ومزرعة خيل في بلدة كفر مالك شرق رام الله، كما هدمت منشأتين زراعيتين في بلدة بيت دجن شرق نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وفي بلدة كفر مالك، أفاد الناشط جهاد القاق بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة جبل العاصور، وهدمت منزلًا قيد الإنشاء تبلغ مساحته 140 مترًا مربعًا، إلى جانب مزرعة خيل بمساحة 460 مترًا مربعًا، تعودان للمواطن خير بعيرات، بذريعة إقامتهما في المناطق المصنفة "ج".

وأوضح القاق أن سلطات الاحتلال كانت قد سلمت بعيرات، قبل نحو عامين، إخطارًا بوقف البناء، قبل أن تنفذ عملية الهدم صباح اليوم، مشيرًا إلى أن الجنود طلبوا منه إخراج الخيول من المزرعة، بينما منعوه من إخراج بقية الأغراض والمستلزمات، وأجبروه على تركها داخلها قبل تنفيذ عملية الهدم.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، فجر اليوم، بلدة بيت دجن شرق المدينة، وشرعت بهدم منشأتين زراعيتين (براكسين)، تعود إحداهما للمواطن غسان حنيني، فيما تعود الأخرى لمواطن من عائلة التمام.

وأضافت مصادر محلية أن عمليات الهدم تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة السهل الغربي في البلدة، جراء الأضرار التي لحقت بشبكة الكهرباء.

المصدر / فلسطين أون لاين