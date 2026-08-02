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دخول 5 شاحنات غاز طهي إلى غزة

02 اغسطس 2026 . الساعة 19:02 بتوقيت القدس
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عملية التوزيع ستشمل نحو 11,395 مستفيداً

أعلنت الهيئة العامة للبترول في قطاع غزة، الأحد، دخول حمولة 5 شاحنات محملة بغاز الطهي إلى القطاع، مؤكدة بدء توزيعها على المواطنين وفق الكشوفات المعلنة.

وقالت الهيئة في بيان إن عملية التوزيع ستشمل نحو 11,395 مستفيداً، موزعين على دفعتين، تشملان جزءاً من كشف 27 يوليو/تموز الموحد لجميع محافظات القطاع لنحو 9,301 مستفيد، إضافة إلى جزء من كشف 3 أغسطس/آب لنحو 2,094 مستفيداً.

وأكدت الهيئة أن توزيع الكميات سيتم وفق الكشوفات المعتمدة، داعية المواطنين إلى متابعة الأسماء والمواعيد المعلنة لاستلام مخصصاتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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