حماس: الاحتلال يصعّد جرائمه لتعطيل تفاهمات وقف النار

حمّلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التصعيد العسكري في قطاع غزة، معتبرة أن القصف الذي طال مناطق في القطاع يمثل محاولة لتعطيل التفاهمات المتعلقة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت الحركة في بيان صحفي، الأحد، تابعه "فلسطين أون لاين" إن قصف الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات الصباح أدى إلى استشهاد أكثر من 18 مواطنًا، واتهمت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسعي إلى "تعطيل التفاهمات التي تم التوصل إليها مع الوسطاء، بما فيهم الإدارة الأميركية".

وطالبت حماس الوسطاء والجهات الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بتحمل مسؤولياتهم، والضغط على حكومة الاحتلال لوقف ما وصفته بـ"الجرائم بحق الشعب الفلسطيني"، والالتزام ببنود الاتفاق.

كما دعت الحركة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق المسؤولين الإسرائيليين، معتبرة أن ما يجري في غزة "يرتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

المصدر / فلسطين أون لاين