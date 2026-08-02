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أطفال غزة في دائرة الاستهداف.. الضحايا الأبرز خلال الأسبوع

02 اغسطس 2026 . الساعة 17:32 بتوقيت القدس
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الأطفال شكّلوا النسبة الأكبر من ضحايا الغارات خلال الأيام الماضية
فلسطين أون لاين:

قال جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة إن معظم ضحايا غارات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع خلال الأسبوع الجاري كانوا من الأطفال، معتبراً أن استمرار هذه الهجمات يمثل خرقاً للالتزامات المرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني، في تصريحات صحفية الأحد، أن "جرائم الاحتلال تتناقض مع التزاماته المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار"، مشيراً إلى أن الأطفال شكّلوا النسبة الأكبر من ضحايا الغارات خلال الأيام الماضية.

وفي السياق، أفادت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة باستشهاد ثلاثة أطفال جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر اليوم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر/تشرين الأول 2025، يشمل شن غارات جوية، وقصفاً مدفعياً، وإطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين
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