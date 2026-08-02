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الحرس الثوري: نزع سلاح حماس "مؤامرة فاشلة" والرد على اغتيال هنية سيكون "قاسياً وحاسماً"

02 اغسطس 2026 . الساعة 16:51 بتوقيت القدس
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إن أي مساعٍ لنزع سلاح حماس "ستواجه بهزيمة استراتيجية"

أكد الحرس الثوري الإيراني، الأحد، أن ما وصفه بـ"مؤامرة نزع سلاح حركة حماس" لن تحقق أهدافها، معتبراً أنها "باءت بالفشل منذ الآن"، وذلك في بيان أصدره بمناسبة الذكرى الثانية لاغتيال رئيس المكتب السياسي السابق للحركة إسماعيل هنية.

وقال الحرس الثوري إن أي مساعٍ لنزع سلاح حماس "ستواجه بهزيمة استراتيجية"، مضيفاً أن "عزة المقاومة المناهضة للصهيونية لا يمكن النيل منها"، وأن "الانتصار النهائي لفلسطين على المحتلين أقرب مما يتصوره الأعداء".

وأضاف البيان أن "الثأر لدم الشهيد قائد الثورة والشهيد إسماعيل هنية أمر حتمي"، مؤكداً أن الرد على ما وصفه بـ"هذه الجرائم الكبرى" سيكون "قاسياً وحاسماً".

كما وصف الحرس الثوري اغتيال هنية في طهران، أثناء وجوده بصفة ضيف رسمي، بأنه "جريمة كبرى وانتهاك صارخ لمبادئ وأعراف القانون الدولي".

وتأتي تصريحات الحرس الثوري في الذكرى الثانية لاغتيال هنية، وسط استمرار التوتر الإقليمي والتصعيد المرتبط بالحرب في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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