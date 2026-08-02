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صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 73,356 شهيدًا

02 اغسطس 2026 . الساعة 15:43 بتوقيت القدس
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ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 73,356 شهيدًا و174,185 إصابة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 73,356 شهيدًا و174,185 إصابة.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 7 شهداء، بينهم 6 شهداء جدد وشهيد متأثر بجراحه، إضافة إلى 23 إصابة.

وأضافت أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغت 1,230 شهيدًا و4,076 إصابات، إضافة إلى انتشال 804 شهداء.

المصدر / فلسطين أون لاين
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