الاحتلال يخطر بهدم سبعة منازل في نحالين غرب بيت لحم

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، بهدم سبعة منازل في بلدة نحالين غرب بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد رئيس بلدية نحالين نعيم فنون، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأخطرت شفويا بهدم سبعة منازل في منطقة "باقوش".

وأضاف أن الإخطارات طالت منازل المواطنين: أحمد محمود شكارنة، المكون من طابقين وتبلغ مساحته 180 مترا مربعا، ومحمد إسماعيل فنون، المكون من طابقين وتبلغ مساحته 160 مترا مربعا، ومحمد حسن شكارنة، المكون من أربعة طوابق وتبلغ مساحته 160 مترا مربعا.

كما طالت منازل محمد إبراهيم شكارنة، المكون من طابقين، ومحمد محمود مصطفى، المكون من طابق واحد، وعيسى محمود مصطفى، المكون من طابق واحد وتبلغ مساحته 160 مترا مربعا، وأحمد خالد نجاجرة، وتبلغ مساحته 150 مترا مربعا.

وأشار فنون إلى أن قوات الاحتلال كانت قد أخطرت، قبل ثلاثة أيام، بهدم منشأة تجارية مقامة على مساحة دونمين، ومنزل المواطن محمد يوسف عوض المكون من طابقين، ومنزل المواطن أحمد محمد نجاجرة المكون من طابقين وتبلغ مساحته 160 مترا مربعا.

المصدر / فلسطين أون لاين