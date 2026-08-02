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95 فلسطينياً يغادرون غزة عبر معبر رفح لتلقي العلاج خارج القطاع

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95 فلسطينياً يغادرون غزة عبر معبر رفح لتلقي العلاج خارج القطاع

02 اغسطس 2026 . الساعة 11:51 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

غادر 95 فلسطينياً، بينهم مرضى ومرافقون، اليوم، قطاع غزة عبر معبر رفح البري، ضمن عملية إجلاء طبي تهدف إلى نقلهم لتلقي العلاج والرعاية الصحية خارج القطاع.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن عملية الإجلاء شملت 34 مريضاً و61 مرافقاً، بإجمالي 95 شخصاً، وذلك في إطار جهود تنسيق تقودها منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت الجمعية أن طواقمها نقلت المرضى ومرافقيهم بواسطة سيارات الإسعاف من مستشفى المواصي الميداني التابع لها إلى معبر رفح، تمهيداً لسفرهم إلى الخارج واستكمال علاجهم في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.

وأكدت أن مشاركتها في عملية الإجلاء تأتي ضمن دورها الإنساني في دعم المرضى وتسهيل وصولهم إلى الرعاية الطبية، خاصة مع استمرار الضغط الكبير على المنظومة الصحية في القطاع.

وكانت سلطات الاحتلال قد أعادت فتح معبر رفح بشكل جزئي مطلع فبراير/شباط 2026، بما سمح بخروج المرضى والجرحى وعودة عدد من الفلسطينيين، وفق إجراءات وشروط أمنية إسرائيلية، ضمن ترتيبات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2025.

المصدر / فلسطين أون لاين
#قطاع غزة #معبر رفح #العلاج

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