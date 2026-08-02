"7" إضافات فنية تعزز صفوف الزمالك قبل انطلاق الموسم

متابعة/ فلسطين أون لاين:

يستعد نادي الزمالك لدخول الموسم الجديد بأوراق جديدة، رغم استمرار إيقاف القيد، إذ يعوّل الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على مجموعة من اللاعبين العائدين من الإصابة والإعارة لتدعيم صفوف الفريق، خاصة في ظل احتمالية غياب المدافع حسام عبد المجيد.

ويأتي على رأس العائدين الجناح التونسي أحمد الجفالي، الذي أصبح جاهزًا للمشاركة بعد تعافيه الكامل من الإصابة، ليمنح الفريق حلولًا إضافية في الخط الهجومي.

كما يستعيد الزمالك خدمات لاعب الوسط محمود جهاد، الذي أنهى برنامجه التأهيلي بعد غياب دام موسمًا كاملًا بسبب إصابة عضلية، ليعزز خيارات الفريق في مركز الارتكاز.

وفي خط الدفاع، يعود أحمد حسام بعد التعافي من إصابة الرباط الصليبي، إلى جانب مصطفى الزناري العائد من إعارة ناجحة مع البنك الأهلي، ليشكلا دعمًا مهمًا للخط الخلفي.

وعلى مستوى الأطراف، يعود محمد عاطف بعد تألقه مع طلائع الجيش، بينما يستعيد الفريق الظهير الأيمن أحمد محمود عقب انتهاء فترة إعارته، ليضيف عمقًا للجبهة اليمنى.

أما في الخط الأمامي، فيعود المهاجم حسام أشرف ليدخل دائرة المنافسة مع الثنائي ناصر منسي والدباغ، بالإضافة إلى عمرو ناصر، ما يمنح الجهاز الفني خيارات هجومية متعددة.

ويأمل الزمالك في أن تمثل عودة هذه العناصر إضافة فنية مؤثرة، تعوض غياب التعاقدات الجديدة، وتمنح الفريق قوة أكبر للمنافسة خلال الموسم الجديد.

المصدر / فلسطين أون لاين