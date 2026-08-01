الاحتلال يعترف بإصابة ضابط برصاص عناصر حزب الله

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن ضابطا في صفوفه أصيب الليلة الماضية خلال توغل عسكري في جنوب لبنان.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن الضابط أُصيب خلال اشتباك مع عناصر حزب الله في جنوب لبنان.

وذكرت أن الاشتباك الذي أصيب فيه الضابط الإسرائيلي، وقع في منطقة علي الطاهر، حيث حاولت قوة تابعة للجيش التسلل إلى المنطقة ما أدى إلى وقوع اشتباكات بين عناصر من حزب الله والجيش، ما أدى إلى اصابة ضابط، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن ظروف الإصابة.

وأشارت وسائل اعلام عبرية، إلى نقل عدد من الجنود المصابين إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لتلقي العلاج، خلال عملية الاشتباك مع حزب الله في جنوب لبنان.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على جنوب لبنان، منها النسف وإحراق المنازل والتفجيرات والتمشيط بالرشاشات، في سياق خرقه لـ "وقف إطلاق النار".

وتأتي هذه الاعتداءات في وقت تفاوض الحكومة اللبنانية الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر، وبرعاية أميركية، وفي ظل الإعلان عمّا يسمى "اتفاق الإطار".

المصدر / بيروت/ فلسطين أون لاين: