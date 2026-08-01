الدفاع المدني ينتشل 112 شهيدا من تحت الأنقاض

أعلنت طواقم الدفاع المدني في غزة، انتهاء أعمال البحث في المربع السكني الذي دمرته قوات الاحتلال الإسرائيلي فوق رؤوس ساكنيه من عائلة "الحساينة/أبو شريعة" بمنطقة الصبرة جنوبي المدينة، بانتشال جثامين ورفات 112 شهيداً بعد جهود حثيثة استمرت أسبوعين.

وأوضح الجهاز، في بيان، اليوم السبت، أن عمليات البحث الشاقة استغرقت نحو 136 ساعة عمل، واُنتشل خلالها جثامين 40 طفلاً و38 امرأة، إضافة إلى 7 شهداء من ذوي الاحتياجات الخاصة، في حين تعذر العثور على 157 مفقوداً آخرين ما زالوا تحت الأنقاض دون أثر.

وأكد المشرف العام على عمليات الانتشال العقيد في الدفاع المدني محمد أبو دان، أن الطواقم اضطرت إلى نبش الركام بأيديها المجردة بين كتل الباطون والحديد في ظل انعدام المعدات اللازمة.

وبين أن تشابك الجثامين والرفات وانحصارها داخل الصبات الخرسانية يدلل على ضخامة الصواريخ المستخدمة وتأثيرها شديد التدمير.

وأشار أبو دان إلى أن التقديرات الميدانية تُشير إلى تلاشي وتبخر أجساد عدد كبير من الشهداء بفعل حرارة الانفجارات وشِدّتها الناتجة عن استخدام أسلحة محرّمة دولياً.

ودعا المؤسسات الإنسانية والدولية إلى الضغط على الاحتلال لإدخال المعدات والأجهزة الثقيلة للتعامل مع ضخامة الدمار ومواصلة إخراج باقي المفقودين.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: