تحذير إيراني: استمرار الحصار البحري يهدد بإغلاق مضائق وممرات مائية استراتيجية

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذوالقدر أن استمرار الحصار البحري والتصعيد الأمريكي ستكون له تداعيات واسعة، محذراً من احتمال تشديد القيود على الملاحة في مضيق هرمز وإغلاق ممرات مائية استراتيجية أخرى.

وقال ذوالقدر، في منشور عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي مساء الجمعة، إن "استمرار الحصار البحري وتأجيج النظام الأمريكي لنيران الحرب سيؤدي إلى إحكام إغلاق مضيق هرمز، وكذلك ممرات ومضائق استراتيجية أخرى".

وأضاف أن تداعيات هذه الخطوة "سيتحملها الاقتصاد العالمي وسوق الطاقة والناخبون الأمريكيون"، محذراً من انعكاسات التصعيد على حركة التجارة وإمدادات الطاقة.

وكانت القوات الأمريكية قد أعلنت في 14 تموز/ يوليو إعادة فرض الحصار البحري على إيران، بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف وإيقاف سفينتين في أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز عبر ما وصفه بـ"مسار غير قانوني وغير آمن"، مشيراً إلى أن أربع ناقلات نفط غيّرت مسارها بشكل عاجل وعادت أدراجها.

المصدر / فلسطين أون لاين