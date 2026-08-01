الصحة بغزة: 8 شهداء و76 إصابة خلال 48 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، وصول 8 شهداء إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ48 الماضية، بينهم 7 شهداء جدد وشهيد متأثر بجراحه، إلى جانب تسجيل 76 إصابة.

وأوضحت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن.

وأشارت إلى أنه منذ استئناف العدوان بعد وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، بلغ عدد الشهداء 1,222 شهيدًا، إضافة إلى 4,053 إصابة، فيما تم انتشال 804 جثامين.

وأكدت الوزارة أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 73,349 شهيدًا و174,162 إصابة.

وفي سياق متصل، أفادت الوزارة بوفاة مواطن متأثرًا بانهيار مبنى، ما يرفع عدد ضحايا حوادث انهيار المباني إلى 33 حالة.

المصدر / فلسطين أون لاين