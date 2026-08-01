الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين ويحتجز العشرات خلال اقتحامات بالضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، ستة فلسطينيين بينهم طفل، خلال حملة اقتحامات طالت محافظتي نابلس وبيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مداهمات واسعة للمنازل واحتجاز عشرات المواطنين للتحقيق الميداني.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين عقب اقتحامها قرى وبلدات جنوب وشمال المحافظة. وأفادت مصادر محلية بأن القوات داهمت عدة منازل في قرية عوريف جنوب نابلس، واعتقلت المواطن يوسف علي شحادة، كما اعتقلت المواطنين محمد أنور جميل عرندة، وجواد رشدان من بلدة عينابوس جنوب المدينة، وعبد الكريم الدسوقي من بلدة برقة شمال غرب نابلس.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس، واحتجزت عشرات المواطنين داخل أحد المنازل بعد تحويله إلى مركز تحقيق ميداني، دون أن يبلغ عن تنفيذ اعتقالات في البلدة.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل عبيدة وائل مصطفى الحروب (16 عامًا) خلال اقتحامها قرية واد فوكين غرب المحافظة، كما اعتقلت الشاب محمد سلامة رشايدة على حاجز الكونتينر العسكري شمال شرق بيت لحم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال اقتحمت أيضًا بلدة الخضر جنوب بيت لحم، إلى جانب مناطق أبو نجيم ورفيدا ورخمة وزعترة والشواورة شرق المحافظة، دون أن تسجل أي اعتقالات خلالها.

المصدر / فلسطين أون لاين