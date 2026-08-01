شهيد وإصابات في قصف إسرائيلي متواصل على غزة

استشهد مواطن وأصيب آخرون، السبت، في سلسلة غارات وقصف مدفعي وإطلاق نار نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، في إطار استمرار خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد الشاب محمود محمد فطاير متأثرًا بجروح أصيب بها جراء قصف إسرائيلي سابق استهدف مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي دير البلح، أصيب عدد من المواطنين إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة أبو عمرة في شارع البركة، فيما استهدفت غارة أخرى أرضًا زراعية غرب مستشفى شهداء الأقصى، ما أسفر عن دمار كبير في بركس ومخيم للنازحين غرب المستشفى.

كما شنت طائرات الاحتلال غارة استهدفت منزلًا قرب عيادة وكالة الغوث في مخيم المغازي وسط القطاع، بالتزامن مع تعرض المناطق الشرقية من مخيم البريج لقصف مدفعي وإطلاق نار من آليات الاحتلال.

وفي مدينة غزة، أصيب عدد من المواطنين إثر قصف طائرات الاحتلال منزلًا في منطقة الصفطاوي شمالي المدينة.

كما أصيب مواطن بجروح خطيرة جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدف دراجة كهربائية قرب مسجد الاستجابة في حي الصبرة جنوبي المدينة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من المدينة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الدبابات الإسرائيلية، في وقت واصل فيه الطيران الحربي الإسرائيلي التحليق في أجواء القطاع.

وفي جنوب القطاع، أصيب مواطن برصاص جيش الاحتلال في مواصي مدينة رفح، بينما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها في بحر المدينة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المنطقة الواقعة بين مدينتي خان يونس ورفح.

المصدر / فلسطين أون لاين