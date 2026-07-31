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إصابة طفل برصاص المستعمرين في المغير

31 يوليو 2026 . الساعة 20:33 بتوقيت القدس
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اعتداءات المستوطنين ‫صوب الفلسطينيين - (صورة أرشيفية)

أصيب طفل برصاص المستعمرين في هجوم على قرية المغير شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستعمرين هاجمت مزرعة أغنام غرب المغير، وأطلقت الرصاص الحي ما أدى لإصابة طفل (10 أعوام) برصاصة في الظهر.

 

يأتي ذلك، بعد إدانة وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ستيفن دوتي، "تصاعد عنف المستوطنين" في الضفة الغربية، مؤكداً أن "المملكة المتحدة ترفض بشدة الهجمات التي ينفذونها ضد التجمعات الفلسطينية".

وقال دوتي، في بيان، اليوم الجمعة، إن حماية المدنيين، واحترام القانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف، تمثل مبادئ أساسية يجب الالتزام بها.

ودعا البيان حكومة الاحتلال إلى حماية الفلسطينيين ومحاسبة مرتكبي العنف، محذرا من أن "الإفلات من العقاب يفاقم التطرف".

كما أكدت بريطانيا رفض توسيع المستعمرات، معتبرة أنها "تقوّض إمكانية تحقيق حل الدولتين" وتزيد من انعدام الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 156 مستوطنة و360 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها الشطر الشرقي لمدينة القدس المحتلة، ويرتكبون اعتداءات بهدف تهجير الفلسطينيين قسرا، وفق بيانات فلسطينية.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين:
#الضفة الغربية المحتلة #قرية المغير #هجمات المستعمرين

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