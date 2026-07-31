دخول نحو 60 ألف مهاجر إلى سبتة وارتفاع عدد الوفيات إلى 34

أعلن حاكم سبتة الخاضعة لإدارة إسبانيا خوان خيسوس ​فيفاس، دخول نحو 60 ألف مهاجر غير نظامي إلى المدينة، وارتفاع عدد الوفيات بينهم إلى 34.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها فيفاس للصحفيين، بشأن موجة الهجرة الجماعية غير النظامية المتواصلة من المغرب منذ الخميس.

وانتقد تعامل السلطات مع تدفق المهاجرين، معتبرا أن الإجراءات المتخذة كانت "متأخرة وغير كافية".

وقال فيفاس: "الوضع الذي تعيشه سبتة غير قابل للاستمرار إطلاقا، وتشير التقديرات إلى دخول نحو 60 ألف شخص إلى مدينتنا نتيجة هذه الأحداث، وهو ما يعادل 70 بالمئة من عدد سكانها".

وأضاف أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم دخول المدينة ارتفع إلى 34.

وأشار فيفاس إلى حجم الضغوط التي تواجهها سبتة، موضحا أن سكانها يشعرون بانعدام الأمن والقلق.

وشدد على أن التعامل مع الأزمة يمثل مسؤولية تتجاوز التوجهات السياسية والانتماءات الحزبية، داعيا الحكومة الإسبانية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.

ومنذ أيام يواصل آلاف المغاربة التوافد إلى محيط السياج الحدودي مع مدينة سبتة لاجتيازه بشكل غير نظامي، أملا في الهجرة إلى أوروبا.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإسبانية أن عدد الأشخاص الذين دخلوا سبتة سباحة أو سيرا خلال الـ24 ساعة الماضية تجاوز 49 ألف شخص.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن حكومته حشدت جميع الإمكانات المتاحة للتعامل مع الحادثة.

كما قررت الحكومة الإسبانية نشر وحدات من القوات المسلحة في المنطقة بهدف تعزيز الأمن، على خلفية تزايد محاولات الدخول غير النظامي إلى سبتة.

وتعد مدينتا مليلية وسبتة الواقعتان على الساحل الشمالي للمغرب والخاضعتان للإدارة الإسبانية، أشهر نقطتي عبور للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين إلى أوروبا.

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين: