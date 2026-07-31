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160 مزرعة استيطاني

منذ عام  2022 .. كاتس يقر بموافقة حكومته على إنشاء 104 مستوطنات بالضفة

31 يوليو 2026 . الساعة 17:40 بتوقيت القدس
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المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية - (صورة أرشيفية)

أقر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بموافقة حكومته المتطرفة على إنشاء 104 مستوطنات و160 مزرعة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة وذلك منذ تشكيلها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

ونقلت القناة السابعة العبرية، عن كاتس قوله خلال لقاء بقادة حزب "الليكود"، اليوم الجمعة، أن "الحكومة اتخذت سلسلة من القرارات الهامة بشأن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية".

وأضاف "إننا لا نعزز الأمن فحسب، بل نعزز الاستيطان أيضا، فقد وافقت الحكومة على إنشاء 104 مستوطنات جديدة، إلى جانب إنشاء ما يقرب من 160 مزرعة جديدة".

ووصف كاتس ذلك بأنه "خطوة غير مسبوقة تعكس الالتزام بتعزيز سيطرة إسرائيل على المنطقة"، على حد تعبيره.

وخلال الفترة الأخيرة، شهدت الضفة الغربية تصاعدا في إنشاء المستوطنين للبؤر الاستيطانية في مناطق متفرقة.

وتعد البؤر الاستيطانية، التي يقيمها مستوطنون دون ترخيص رسمي من حكومة الاحتلال، نواة لمستوطنات يجري في كثير من الأحيان تقنينها أو ربطها لاحقا بالبنية التحتية للمستوطنات القائمة، بحسب منظمات فلسطينية وإسرائيلية تعنى برصد الاستيطان.

وحسب حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، المتخصصة في مراقبة الاستيطان، يوجد حاليا 141 مستوطنة و360 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، إضافة إلى 15 مستوطنة في شرقي القدس.

ويؤكد مجلس الأمن الدولي، في قراره رقم 2334 الصادر عام 2016، أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس "ليس لها أي شرعية قانونية"، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين:
#الاستيطان الإسرائيلي #الضفة الغربية المحتلة #البؤر الاستيطانية

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