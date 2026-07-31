شهيد وتدمير مربع سكني بقصف إسرائيلي وسط القطاع

استشهد مواطن وأصيب آخرون بجراح، اليوم الجمعة، جراء قصف مسيرة إسرائيلية لتجمع من المواطنين وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية باستشهاد المواطن محمد عبد الناصر الخطيب (36 عاما) إثر استهداف إسرائيلي خلف مقر اللجنة المصرية وسط قطاع غزة.

يُذكر أن الاحتلال كان قد اغتال شقيقه خليل عبد الناصر الخطيب (29 عاما) وزوجته الحامل في 30 مايو/أيار 2025، خلال قصف استهدف تجمعاً للمواطنين في دير البلح.

وفي مدينة دير البلح، قصفت طائرة مسيرة إسرائيلية تجمعا للمواطنين في مدينة دير البلح ما أسفر عن إصابة 6 مواطنين أحدهما بجراح خطيرة.





وفي النصيرات، قصف الطيران الحربي الإسرائيلي مربعا سكنيا في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما خلف دمارا واسعا في العديد من المنازل السكنية.

وهرعت طواقم الإسعاف والطوارئ وطواقم الدفاع المدني للمكان للتعامل مع الإصابات وتداعيات القصف الهمجي الذي خلف خسائر مادية فادحة في منازل وممتلكات المواطنين.

وواصلت قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، عبر إطلاق النار والقصف المدفعي وتنفيذ عمليات نسف للمنازل.

وسمع دوي انفجار في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، فيما واصلت قوات الاحتلال أعمال الحفريات وهدم المنازل في منطقتي حوش أبو حسين والطوابين بحي الشجاعية شرقي المدينة.

وفي المحافظة الوسطى، أطلقت قوات الاحتلال النار من آلياتها العسكرية المتمركزة جنوب شرقي مدينة دير البلح، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، فتحت الآليات العسكرية الإسرائيلية نيرانها بشكل متواصل ومكثف شمال شرقي المدينة، فيما أطلقت دبابات الاحتلال وابلاً من الرصاص شرقي خان يونس، وأصابت بعض الطلقات خيام النازحين في محيط منطقة النمساوي غربي المدينة.

كما تعرضت المناطق الشرقية من خان يونس لقصف مدفعي، بالتزامن مع قصف مماثل استهدف المناطق الشرقية من مدينة غزة، في إطار التصعيد العسكري الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وكان 6 فلسطينيين، بينهم سيدة وطفلان، استشهدوا أمس، وأصيب أكثر من 25 مدنيًا آخرين بنيران وقصف قوات الاحتلال في قطاع غزة.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن إجمالي ضحايا خروقات الاحتلال منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، قد بلغ 1214 شهيدًا و3977 إصابة، إضافة إلى انتشال 804 جثامين خلال الفترة ذاتها.

وأضافت الصحة أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدايته في الـ 7 من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 73 ألفًا و341 شهيدًا، إلى جانب 174 ألفًا و86 إصابة.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: