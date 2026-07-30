ملياردير سعودي يقترب من الاستحواذ على ناد إنجليزي

متابعة/ فلسطين أون لاين:

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن المستشار السعودي تركي آل الشيخ توصل إلى اتفاق مبدئي للاستحواذ على حصة مسيطرة في نادي ديربي كاونتي الإنجليزي، في صفقة تُقدَّر قيمتها بنحو 50 مليون جنيه إسترليني. وتشير التقارير إلى أن آل الشيخ سيستحوذ على 80% من أسهم النادي، ليصبح المالك وصاحب القرار الرئيسي في إدارة ديربي كاونتي، وذلك بعد استكمال الموافقات التنظيمية من رابطة الدوري الإنجليزي والجهات الرقابية المختصة.

ويُعد ديربي كاونتي من أعرق الأندية الإنجليزية، إذ سبق له التتويج بلقب الدوري الإنجليزي مرتين، لكنه عانى خلال السنوات الأخيرة من أزمات مالية وهبط إلى دوري الدرجة الأولى قبل أن يعود إلى دوري البطولة الإنجليزية (تشامبيونشيب). ويأمل ملاكه الجدد في توفير استثمارات كبيرة تساعد الفريق على المنافسة من أجل العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويمتلك تركي آل الشيخ خبرة سابقة في الاستثمار الرياضي، بعدما سبق له تملك ناديي بيراميدز المصري وألميريا الإسباني، كما يُعد من أبرز الشخصيات الداعمة للفعاليات الرياضية العالمية في السعودية. ومع ذلك، وحتى الآن لم يُعلن النادي أو آل الشيخ رسميًا إتمام الصفقة، إذ لا تزال الإجراءات التنظيمية النهائية قيد الاستكمال.

المصدر / فلسطين أون لاين