دولة عربية تستضيف الأدوار النهائية لدوري أبطال آسيا للنخبة

متابعة/ فلسطين أون لاين:

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميًا استمرار استضافة المملكة العربية السعودية للأدوار النهائية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة خلال ثلاثة مواسم متتالية، وهي: 2026-2027، و2027-2028،و2028-2029، بعد موافقة اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي على القرار.

ويأتي هذا القرار امتدادًا للنجاح التنظيمي الذي حققته السعودية في النسختين الأخيرتين، سواء من حيث جودة الملاعب، والتنظيم، والحضور الجماهيري، والبنية التحتية الرياضية، وهو ما عزز ثقة الاتحاد الآسيوي في استمرار إقامة الأدوار الحاسمة بالمملكة.

وبحسب النظام المعتمد، تُقام الأدوار النهائية بنظام التجمع في مدينة واحدة، بداية من الدور ربع النهائي، بمشاركة أفضل أندية القارة، ما يضمن إقامة مباريات قوية في فترة زمنية قصيرة وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير.

كما أعلن الاتحاد الآسيوي عن تحديثات جديدة على البطولة، أبرزها زيادة عدد الأندية المشاركة إلى 32 فريقًا اعتبارًا من موسم 2026-2027، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى المنافسة ومنح عدد أكبر من الاتحادات الوطنية فرصة المشاركة في البطولة القارية الأبرز على مستوى الأندية.

ويؤكد هذا القرار المكانة المتنامية للمملكة العربية السعودية على خارطة استضافة أبرز البطولات القارية والدولية، في ظل استثماراتها المتواصلة في تطوير قطاع الرياضة واستعدادها لاستضافة العديد من الأحداث الكبرى خلال السنوات المقبلة.

المصدر / فلسطين أون لاين