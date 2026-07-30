تشيلسي يضم ماكسينس لاكروا حتى 2032

متابعة/ فلسطين أون لاين:

أعلن نادي تشيلسي تعاقده رسميًا مع المدافع الدولي الفرنسي ماكسينس لاكروا قادمًا من كريستال بالاس، في صفقة بلغت قيمتها 52 مليون جنيه إسترليني.

ووقع لاكروا، البالغ من العمر 26 عامًا، عقدًا يمتد حتى صيف 2032، ليعزز الخط الخلفي للفريق استعدادًا للموسم الجديد.

ويُعد المدافع الفرنسي من أبرز مدافعي الدوري الإنجليزي، حيث لفت الأنظار مع كريستال بالاس بفضل سرعته، وقوته في الكرات الهوائية، وصلابته الدفاعية، كما شارك مع منتخب فرنسا في كأس العالم 2026.

ويأمل تشيلسي أن يشكل إضافة قوية لدفاع الفريق ضمن مشروعه الجديد.

المصدر / فلسطين أون لاين