غزة: ضبط جهاز تجسس مموه قرب مركز إيواء للنازحين

كشف مصدر أمني لمنصة "الحارس" التابعة لأمن المقاومة، عن ضبط جهاز تجسس مموه بالقرب من إحدى تلال الركام المطلة على مركز إيواء مكتظ بالنازحين في مدينة غزة، وذلك عقب بلاغ تقدم به أحد المواطنين.

وأوضح المصدر، الخميس، أن المواطن أبلغ الجهات المختصة فور عثوره على الجسم المشبوه، حيث تبين بعد فحصه أنه جهاز تجسس مخفي داخل "جردل" مغلق بمادة الفلين، ومجهز بكاميرا، وجهاز تنصت، وهاتف محمول موصول ببطارية خارجية (بوربانك)، بهدف إرسال الصور والإشارات إلى جهات جمع المعلومات.

وأشاد المصدر الأمني بسرعة تصرف المواطن ومبادرته بالإبلاغ الفوري، مؤكدًا أن هذا السلوك الوطني والمسؤول أسهم في حماية أرواح المواطنين، لا سيما أن الجهاز كان مثبتًا في محيط مركز إيواء يضم أعدادًا كبيرة من النازحين.

ودعا المصدر المواطنين إلى توخي الحذر والإبلاغ الفوري عن أي أجسام أو معدات مشبوهة، وعدم الاقتراب منها، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.