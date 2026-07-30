كتلة الصحفي: "الجزيرة" تتعهد بدراسة تظلمات موظفين سابقين ومواصلة الحوار

أعلنت كتلة الصحفي الفلسطيني أنها تلقت شكاوى من عدد من الموظفين السابقين في قناة الجزيرة مباشر تتعلق بأوضاعهم الوظيفية وحقوقهم، مؤكدة أنها بادرت إلى التواصل مع إدارة شبكة الجزيرة لبحث القضية وطرح مجموعة من المقترحات الرامية إلى التوصل إلى حلول عادلة ومنصفة.

وقالت الكتلة، في بيان صدر الخميس، إن إدارة شبكة الجزيرة أبدت تجاوبًا إيجابيًا ومسؤولًا مع ما طُرح خلال التواصل، وتعهدت بدراسة المقترحات المقدمة ومواصلة الحوار بشأنها، إلى جانب الانفتاح على بحث التظلمات المتعلقة بالإجراءات المتخذة، معتبرة ذلك خطوة إيجابية نحو معالجة الملف.

وأكدت الكتلة أنها ستواصل متابعة القضية مع إدارة الشبكة، انطلاقًا من مسؤوليتها في الدفاع عن حقوق الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية، بما يضمن حفظ حقوقهم وكرامتهم، وبما يعزز الحوار والمسؤولية المهنية بعيدًا عن أي تصعيد.

وفي السياق ذاته، أشادت الكتلة بالدور الذي تؤديه شبكة الجزيرة في تغطية القضية الفلسطينية، مشيرة إلى انحيازها المهني والإنساني لنقل معاناة الفلسطينيين وتوثيق جرائم الاحتلال، رغم ما تعرض له صحفيوها وطواقمها الميدانية من استهداف وتضحيات.

وجددت كتلة الصحفي الفلسطيني تأكيدها أن الدفاع عن حقوق الصحفيين وتعزيز بيئة عمل عادلة، إلى جانب دعم الإعلام المهني الذي ينقل الحقيقة الفلسطينية، يمثلان مسؤولية مشتركة، مشددة على استمرار جهودها في هذا الإطار بروح من المهنية والمسؤولية.

المصدر / فلسطين أون لاين