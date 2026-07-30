الصداقة ونماء يتأهلان لنهائي البطولة السابعة لكرة القدم الشاطئية

غزة/ مؤمن الكحلوت:

تأهل فريقا الصداقة ونماء إلى نهائي البطولة السابعة لكرة القدم الشاطئية التي ينظمها اتحاد الكرة بالشراكة مع جمعية فلسطين الغد للتنمية المجتمعية بعد فوزهما على خدمات رفح والهلال على ملعب النادي البحري.

وفي اللقاء الأول اكتسح الصداقة خدمات رفح بستة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة سيطر عليها الصداقة في ظل غياب كامل للأخضر الرفحي.

ورغم سلبية الشوط الأول أداءا ونتيجة بين الفريقين، دخل الصداقة بقوة الشوط الثاني بهدف أول سجله سلطان أبو عبيدة، ويضيف زميله صائب أبو حشيش الهدف الثاني، ليعود الهداف أبو عبيدة ويسجل الهدف الثالث قبل أن يختتم فارس عوض أهداف الصداقة نهاية الشوط الثاني بالهدف الرابع.





عاد خدمات رفح بهدف أول في الشوط الثالث إلا أن الصداقة عزز رصيده بالهدفين الخامس والسادس عبر أبو عبيدة وفادي جابر لتنتهي المباراة بفوز كبير للصداقة.

وحصل لاعب الصداقة سلطان أبو عبيدة على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وفي المباراة الثانية نجح نادي نماء بطل النسخة الأخيرة في تخطي الهلال بالفوز عليه بنتيجة (2/4) في مباراة قوية بين الفريقين.

بداية قوية مع انطلاق الشوط الأول دون ترجمة حقيقية على المرميين لينتهي بالتعادل السلبي.

افتتح محمد القاضي التسجيل لنماء في الشوط الثاني مع أفضلية نسبية لنماء، ومحاولات حقيقية من الهلال لإدراك التعادل ليحافظ نماء على تقدمه حتى نهاية الشوط الثاني.

تغير الحال في الشوط الثالث بهدف ثاني لنماء عبر المتألق محمد القاضي، ويضيف عاهد أبو مراحيل الهدف الثالث، قبل أن يعود الهلال إلى المباراة بهدفين متتاليين عبر محمد عبيد.

ورغم محاولات الهلال لإدراك التعادل خطف حمزة سلامة الهدف الرابع لنماء لتنتهي المباراة بفوز مستحق على للمحاربين.





وحصل لاعب نماء محمد القاضي على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

أدار المباراتين طاقم تحكيم مكون من محمود أبو مصطفى، محمد الغول، محمود الصواف، حازم الصوفي، محمد الزعانين.

وتقام المباراة النهائية بين نماء والصداقة يوم الاحد المقبل الساعة السادسة مساءً على ملعب النادي البحري، غرب مدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين