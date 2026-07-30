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وفد من حماس يبحث مع الخارجية التركية مفاوضات غزة

30 يوليو 2026 . الساعة 15:43 بتوقيت القدس
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تناول اللقاء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة

بحث وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة الدكتور خليل الحية، مع وزير الخارجية التركي الدكتور هاكان فيدان، آخر التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها مجريات المفاوضات الجارية في القاهرة.

وبحسب بيان الحركة، الخميس، تناول اللقاء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة، والانتهاكات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار، إلى جانب عمليات القتل والاغتيال، كما ناقش الجانبان اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية واقتحامات المسجد الأقصى.

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كما بحث الجانبان سبل تعزيز الوحدة الفلسطينية، في ضوء ما أُعلن عن خطة لإجراء الانتخابات، مؤكدين أهمية التوافق الوطني لترتيب البيت الفلسطيني وفق رؤية استراتيجية تحافظ على وحدة الشعب الفلسطيني وتخدم أهدافه الوطنية.

وأعرب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الدكتور خليل الحية، عن تقديره للجهود التركية الرامية إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، واستعادة حقوقه المشروعة، ووضع حد لما وصفه بجرائم الاحتلال وممارساته في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

المصدر / فلسطين أون لاين
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