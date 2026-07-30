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"الإغاثة الطبية": الأوضاع الصحية وصلت إلى مستويات خطيرة تهدد حياة السكان

30 يوليو 2026 . الساعة 12:16 بتوقيت القدس
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مدير جمعية الإغاثة الطبية، محمد أبو عفش

حذّر مدير جمعية الإغاثة الطبية، محمد أبو عفش، اليوم الخميس، من تفاقم الكارثة الصحية والإنسانية في قطاع غزة، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي، مؤكداً أن الأوضاع الصحية وصلت إلى مستويات خطيرة تهدد حياة السكان.

وقال أبو عفش إن قطاع غزة يعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب شح الإمدادات الغذائية والمياه، واصفاً القطاع بأنه "منطقة منكوبة بالكامل" نتيجة انتشار الأمراض والقوارض، وتسرب مياه الصرف الصحي، وتراكم النفايات.

وأوضح أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة داخل خيام النازحين أدى إلى زيادة غير مسبوقة في الأمراض الجلدية وحالات الإصابة بجدري الماء، حيث يجري تسجيل أكثر من خمسة آلاف إصابة أسبوعياً.

وأشار إلى أن النظام الصحي في القطاع لم يعد قادراً على استيعاب هذا العبء المتزايد، في ظل انعدام أماكن العزل ونقص الإمكانيات الطبية اللازمة، مجدداً التحذير من اتساع رقعة الأزمة الصحية والإنسانية إذا استمرت الأوضاع على حالها.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الإغاثة الطبية #القصف الإسرائيلي #الكارثة الصحية

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