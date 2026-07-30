الصحة بغزة: 6 شهداء و34 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي، مشيرة إلى وصول 6 شهداء و34 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات توزعوا بين 4 شهداء جدد، وشهيد متأثر بإصابته، إضافة إلى شهيد جرى انتشاله من تحت الأنقاض.

وأكدت أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل استمرار صعوبة وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم حتى اللحظة.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغت 1,214 شهيدًا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 3,977 إصابة، إضافة إلى انتشال 804 حالات.

وبحسب الإحصائية التراكمية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، فقد بلغ عدد الشهداء 73,341 شهيدًا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 174,086 إصابة.

المصدر / فلسطين أون لاين