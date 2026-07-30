فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الوقود في الضفة.. أزمة مركبة لا تحلها الطوابير!!

"الإغاثة الطبية": الأوضاع الصحية وصلت إلى مستويات خطيرة تهدد حياة السكان

الصحة بغزة: 6 شهداء و34 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

"رادع": صراعات داخلية تضرب العصابات العميلة وتعقّد مهمة الاحتلال

أربعة شهداء بينهم طفلان في غارات على مناطق متفرقة بقطاع غزة

رابط الأغذية العالمي في غزة يعود للعمل بمزايا أمان جديدة.. إليك الرابط

هولندا تقر قانونًا لحظر التجارة مع منتجات المستوطنات الإسرائيلية

اقتصاد الضفة الغربية يتهاوى.. تراجع متسارع ومستقبل مجهول

التربية تحدد الموعد النهائي للتسجيل في امتحان الثانوية العامة بغزة

الصحة توثق إبادة 2276 أسرة ووجود أكثر من 60 ألف يتيم في غزة

الصحة بغزة: 6 شهداء و34 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

30 يوليو 2026 . الساعة 12:12 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي، مشيرة إلى وصول 6 شهداء و34 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات توزعوا بين 4 شهداء جدد، وشهيد متأثر بإصابته، إضافة إلى شهيد جرى انتشاله من تحت الأنقاض.

وأكدت أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل استمرار صعوبة وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم حتى اللحظة.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغت 1,214 شهيدًا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 3,977 إصابة، إضافة إلى انتشال 804 حالات.

وبحسب الإحصائية التراكمية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، فقد بلغ عدد الشهداء 73,341 شهيدًا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 174,086 إصابة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #الصحة #الشهداء

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة