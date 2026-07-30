رابط الأغذية العالمي في غزة يعود للعمل بمزايا أمان جديدة.. إليك الرابط

محمد زقوت

أعاد برنامج الأغذية العالمي (WFP)، مؤخراً، تفعيل رابط التسجيل الذاتي الإلكتروني للعائلات في قطاع غزة، بعد توقف مؤقت خُصص لإجراء تحديثات أمنية وتقنية تهدف إلى تعزيز حماية بيانات المستفيدين.

وأوضح البرنامج أن النظام الجديد يتضمن إنشاء رمز سري (PIN) مكوّن من 6 أرقام لحماية الحساب، إلى جانب إرسال رمز تحقق إلى رقم الهاتف المحمول المسجل لكل أسرة، بما يرفع مستوى الأمان أثناء استخدام الخدمة.

الحالات التي تستدعي استخدام رابط التسجيل

وأشار البرنامج إلى أن استخدام الرابط يقتصر على الحالات التالية:

* تسجيل أسرة جديدة غير مسجلة سابقًا.

* تحديث بيانات الأسرة عند إضافة أو حذف أفراد.

* تعديل مكان الإقامة نتيجة النزوح.

وأكد أن عدد محاولات الدخول إلى النظام محدود، داعيًا المواطنين إلى استخدام الرابط عند الحاجة فقط.

تعليمات قبل التسجيل

حثّ البرنامج العائلات على تجهيز ما يلي قبل البدء بالتسجيل:

* الهوية الشخصية.

* رقم الهاتف المحمول.

* اختيار رمز PIN وحفظه بسرية.

كما شدد على عدم مشاركة رمز PIN أو رمز التحقق مع أي جهة، حفاظًا على أمن الحسابات، ويتيح الموقع في إعادة تعيين رمز جديد في حال نسيان الرمز.

أبرز المعلومات حول رابط التسجيل والتحديث ببرنامج الأغذية العالمي:

* إعادة تفعيل رابط التسجيل الذاتي للعائلات في غزة.

* إضافة رمز PIN مكون من 6 أرقام.

* تفعيل رمز تحقق يرسل إلى الهاتف المحمول.

* التسجيل مخصص للحالات الجديدة أو تحديث البيانات.

* توفير خط مساعدة مجاني ومكاتب دعم فني أعلاه.

رابط الأغذية العالمي.. اضغط هنـــا

وختاماً، يهدف التحديث الجديد إلى تعزيز حماية بيانات العائلات وتسهيل إدارة طلبات التسجيل وتحديث المعلومات بأمان. ويؤكد البرنامج أهمية الالتزام بالتعليمات للحفاظ على سرية الحسابات.

كيف ترى أهمية هذه التحديثات في حماية بيانات المستفيدين وتسهيل الوصول إلى الخدمات؟

المصدر / فلسطين أون لاين