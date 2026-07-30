هجوم بمسيّرة يستهدف سفينة غاز في ميناء دمياط بمصر

تعرضت وحدة التخزين العائمة وإعادة تغويز الغاز الطبيعي المسال "إنيرغوس وينتر" (Energos Winter) لهجوم يُعتقد أنه نُفذ بطائرة مسيّرة أثناء عمليات تفريغ شحنتها في ميناء دمياط المصري، ما أدى إلى اندلاع حريق امتد إلى ناقلة الغاز الطبيعي المسال "غازلوغ سالم" (GasLog Salem)، قبل أن تتمكن فرق الطوارئ من السيطرة عليه دون تسجيل إصابات.

وأفادت شركة "ويندوارد" لتحليل البيانات البحرية بأن الضربة أصابت السفينة خلال وجودها في الميناء، فيما أكدت شركات أمن بحري ومصادر ملاحية أن الحريق انتقل إلى الناقلة الثانية قبل احتوائه.

كما جرى إجلاء طواقم السفينتين، وغادرتا منطقة الميناء باتجاه الشمال مع ساعات الصباح.

من جانبها، أعلنت وزارة البترول المصرية اندلاع حريق على متن سفينة تغويز وسفينة تخزين بميناء دمياط، مؤكدة أن فرق الإطفاء والطوارئ تعاملت مع الحادث وفق خطط الاستجابة المعتمدة، وأنه لم يسفر عن أي وفيات أو إصابات، دون أن تحدد سبب اندلاع الحريق

المصدر / فلسطين أون لاين