فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الانتخابات الفلسطينية... الكنز المفقود

هندسة التصفية: كيف تتكامل الضفة وغزة والقدس والشتات في إعادة تشكيل القضية الفلسطينية؟

ثلاثة شهداء بينهم طفلان في غارات على مناطق متفرقة بقطاع غزة

داخل خيمة نزوح.. شرين نصار تنسج تفاصيل الفرح لتؤمّن لقمة عائلتها

ما الذي تغيّر في القاهرة حتى تتحدث حماس عن أجواء إيجابية؟

بين ندرة القداحات وتراجع إصلاح العملات.. مهنة جديدة تشتعل في غزة

على طريق الإنهاء الكامل لدورها: العدوان على دائرة الأوقاف في القدس

"كل مهمة قد تكون الأخيرة".. فارس عفانة شاهد على إبادة المُسعفين

هجوم بمسيّرة يستهدف سفينة غاز في ميناء دمياط بمصر

بلوحٍ قديم وطموح كبير.. "أبو جيّاب" يُطارد حلم العالمية فوق قمم الأمواج

هجوم بمسيّرة يستهدف سفينة غاز في ميناء دمياط بمصر

30 يوليو 2026 . الساعة 09:03 بتوقيت القدس
...
الهجوم وقع أثناء تفريغ الوحدة العائمة لشحنتها في ميناء دمياط

تعرضت وحدة التخزين العائمة وإعادة تغويز الغاز الطبيعي المسال "إنيرغوس وينتر" (Energos Winter) لهجوم يُعتقد أنه نُفذ بطائرة مسيّرة أثناء عمليات تفريغ شحنتها في ميناء دمياط المصري، ما أدى إلى اندلاع حريق امتد إلى ناقلة الغاز الطبيعي المسال "غازلوغ سالم" (GasLog Salem)، قبل أن تتمكن فرق الطوارئ من السيطرة عليه دون تسجيل إصابات.

وأفادت شركة "ويندوارد" لتحليل البيانات البحرية بأن الضربة أصابت السفينة خلال وجودها في الميناء، فيما أكدت شركات أمن بحري ومصادر ملاحية أن الحريق انتقل إلى الناقلة الثانية قبل احتوائه.

كما جرى إجلاء طواقم السفينتين، وغادرتا منطقة الميناء باتجاه الشمال مع ساعات الصباح.

من جانبها، أعلنت وزارة البترول المصرية اندلاع حريق على متن سفينة تغويز وسفينة تخزين بميناء دمياط، مؤكدة أن فرق الإطفاء والطوارئ تعاملت مع الحادث وفق خطط الاستجابة المعتمدة، وأنه لم يسفر عن أي وفيات أو إصابات، دون أن تحدد سبب اندلاع الحريق

المصدر / فلسطين أون لاين
#مصر #غاز #دمياط #هجوم مسيرة #سفينة غزة دمياط

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة