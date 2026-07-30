الاحتلال يوسع اقتحاماته بالضفة.. اعتقال في قلقيلية واعتداءات للمستعمرين بالأغوار

صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الخميس، عمليات الاقتحام والمداهمة في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية، تزامنًا مع اعتقال شاب شرق قلقيلية، فيما واصل مستعمرون اعتداءاتهم على التجمعات البدوية في الأغوار الشمالية، مهددين السكان بالتهجير القسري.

ففي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب براء عصايرة عقب مداهمة منزله في بلدة عزون شرق المدينة وتفتيشه، بعد اقتحام البلدة من مدخلها الشمالي وانتشار الآليات العسكرية في شوارعها.

كما اقتحمت عدة آليات عسكرية مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي، وانتشرت في وسط السوق وشارع نابلس، قبل أن تداهم منزلًا في حي القرعان، ثم تنسحب بعد عملية استمرت نحو ساعتين.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال عددًا من أحياء المدينة، بينها حي حيفا، ومحيط البلدة القديمة، والمنطقة الواقعة بين مخيمي عسكر القديم والجديد، حيث داهمت منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، دون أن تُسجل حالات اعتقال.

وفي الأغوار الشمالية، داهم مستعمرون يرتدون ملابس عسكرية خيام المواطنين في تجمع الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس، وهددوا العائلات بإجبارها على الرحيل خلال أسبوعين، كما قطعوا التيار الكهربائي عن الأسر المقيمة في الجهة الشرقية من التجمع.

ويأتي ذلك بعد ليلة من اعتداءات مماثلة نفذها مستعمرون في المنطقة نفسها، شملت تهديد العائلات بالتهجير، وقطع المياه عنها، والاستيلاء على مركباتها الخاصة، في إطار تصاعد الاعتداءات على التجمعات البدوية والرعوية في الأغوار.

المصدر / فلسطين أون لاين